Жильцы пострадавшего дома в Волжском вернулись в свои квартиры

В Волжском в доме №74 по улице Пушкина, где 27 января произошел взрыв бытового газа, завершены страховочные мероприятия. Сегодня жильцы первых трех этажей пятого подъезда, где и произошло ЧП, вернулись в свои квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, в подъезде возобновлена подача газа в квартиры с первого по третий этажи, подача других коммунальных ресурсов осуществляется в штатном режиме. Восстановление верхних двух этажей дома будет проводиться после того, как специализированная организация завершит второй этап экспертизы. По заключению экспертов будет разработана проектно-сметная документация и проведены ремонтно-восстановительные работы.

Глава Волжского Игорь Воронин ответил на вопросы жильцов и дал поручение оказать необходимую помощь в части восстановления жилых помещений, а также обеспечить поддержку в вопросах гражданско-правовой сферы. Он поблагодарил сотрудников экстренных служб, специалистов-экспертов и всех, кто принимал участие в ликвидации последствий происшествия, за оперативность и профессионализм. «Первый этап экспертизы завершен, дальше приступим к восстановлению верхних этажей. Жителям мы окажем необходимую помощь и поддержку», - сказал он.

Жители пострадавшего подъезда могут рассчитывать на материальную помощь в связи с утратой имущества. Для оформления необходимых документов специалисты соцзащиты проведут поквартирный обход. В соответствии ссоциальным кодексом материальная помощь выплачивается из регионального бюджета.



