





Смотрите сегодня в программе: автобус с пассажирами из Волгоградской области на полной скорости упал в кювет на трассе под городом Ростов -на -Дону. Понтонный мост через реку Хопер не выдержал зимы: транспортного сообщения лишились два населенных пункта Урюпинского района. Подготовка к ЧМ-2018: медики волгоградской больницы скорой помощи и пожарные провели совместные учения. Как 75 лет назад: в знаменитом подвале сталинградского универмага пленили немецкого фельдмаршала Паулюса. Скоро в Волгограде: жители с интересом наблюдали за генеральной репетицией парада в честь 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве.





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