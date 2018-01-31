|Аналитика
|31.01.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде персонал нового объекта ЧМ-2018 готовят ко всему
Смотрите сегодня в программе: автобус с пассажирами из Волгоградской области на полной скорости упал в кювет на трассе под городом Ростов -на -Дону. Понтонный мост через реку Хопер не выдержал зимы: транспортного сообщения лишились два населенных пункта Урюпинского района. Подготовка к ЧМ-2018: медики волгоградской больницы скорой помощи и пожарные провели совместные учения. Как 75 лет назад: в знаменитом подвале сталинградского универмага пленили немецкого фельдмаршала Паулюса. Скоро в Волгограде: жители с интересом наблюдали за генеральной репетицией парада в честь 75-ой годовщины победы в Сталинградской битве.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Газетный киоск
|31.01.2018 21:23
Аst-news.ru , 31.01.2018 г. Сергей Боженов, в прошлом – мэр Астрахани и губернатор Волгоградской области – недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в республике Северная Осетия-Алания. Соответствующая запись появилась в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в августе 2017 года, когда соответствующие документы – заявление о регистрации физлица в качестве ИП, квитанция об оплате госпошлины и нотариально заверенный паспорт Сергея Боженова – поступили в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу. ...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 21:15
Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Сегодня, 31 января, ему исполнилось 80 лет. В 1942 году Льву Сергеевичу было четыре года, когда он, его семья и все сталинградцы пережили бомбежку 23 августа и последующие ужасы сражения на Волге. Сюжет каждой из 75 выставленных рисунков – не придуман, а основан на реальных событиях, свидетелем которых стал художник в детстве. На одной отнюдь невеселой картинке изображен еврейский мальчик, которого немцы заставили играть на скрипке перед телами убитых родственников; на другой...
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|Расследования
|31.01.2018 20:56
К одному году условного заключения приговорили за мошенничество с автостраховкой, волжанина Дмитрия Голубева. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня коллегией по уголовным делам. Мужчину признали виновным в том, что в ноябре прошлого года он вместе с двумя своими знакомыми инсценировал ДТП ради получения страховки. Для большей достоверности злоумышленники имитировали повреждения на авто при помощи пластилина. А затем составили фиктивные документы об аварии, по которым смогли получить 50 тысяч рублей страхового покрытия. Отметим, что первоначально Волжский городской суд приговорил мужчину, помимо года условно за мошенничество, к шести месяцам ограничения свободы за подделку документов....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 18:09
Участники Сталинградской битвы из Армении и Украины примут участие в праздновании 75-летия победы в сражении
Семеро участников Сталинградской битвы из регионов России и стран СНГ приедут в Волгоград на празднование 75-летия победы советских войск над фашистскими захватчиками в этом сражении, сообщает ИА "Высота 102". По информации городских властей, в город-герой Волгоград прибывают участники Сталинградской битвы из Улан-Удэ, Астраханской и Воронежской областей, Москвы, Харькова (Украины) и Армении. "Почетные гости, которым уже за 90, примут участие в торжествах в сопровождении близких родственников", - рассказали информагентству. Справка. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 18:00
Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом
Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для Сталинграда времени – предвоенного и уже осажденного города. И зачастую газетный листок из плохой бумаги был единственным средством получения информации для сталинградцев и жителей области в то время, когда к городу подбиралась война и когда уже здесь шли ожесточенные бои. «Колхозная Ахтуба», «Ленинский путь», «Сталинградская правда» и другая периодика издавалась как в самом городе и его окрестностях, так и в самых отдаленных районах, куда война не дошла. О чем писали газеты того времени, как "били" врага метким словом и как...
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|Общество
|31.01.2018 17:59 (Обновлено: 31.01.2018 17:59)
В Волжском в доме №74 по улице Пушкина, где 27 января произошел взрыв бытового газа, завершены страховочные мероприятия. Сегодня жильцы первых трех этажей пятого подъезда, где и произошло ЧП, вернулись в свои квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, в подъезде возобновлена подача газа в квартиры с первого по третий этажи, подача других коммунальных ресурсов осуществляется в штатном режиме. Восстановление верхних двух этажей дома будет проводиться после того, как специализированная организация завершит второй этап экспертизы. По заключению экспертов будет разработана проектно-сметная документация и проведены ремонтно-восстановительные работы. Глава Волжского Игорь Воронин ответил на вопросы жильцов и дал поручение оказать...
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|Общество
|31.01.2018 17:30
В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
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|Расследования
|31.01.2018 16:43
Два года проведет в колонии-поселении признанная виновной в смертельной аварии Надежда Локтионова . Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе такой приговор Волжского городского суда. Как стало известно информагентству, авария произошла ночью 22 августа прошлого года. Локтионова, будучи пьяной, потеряла управление своим "Hyundai ix35" и врезалась в фонарный столб. Это произошло напротив дома №313 по улице Ленина. Тогда в результате столкновения погиб 23-летний пассажир. Женщине также на три года запрещено управлять автомобилем.
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|Общество
|31.01.2018 15:53
Минсельхоз РФ призвал бороться с саранчой в Волгоградской области, чтобы не опозориться на ЧМ по футболу
В Минсельхозе РФ отметили риск появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу и призвали регионы бороться с этим вредителем, «чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом». Об этом пишет сегодня агентство Interfax, сообщает ИА «Высота 102». «С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые,...
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|Экология
|31.01.2018 15:29
Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, созданный в "Опоре России" в конце прошлого года, поможет представителям малого и среднего бизнеса безболезненно интегрироваться в новую систему обращения с отходами. Как сообщили ИА "Высота 102" в общероссийской общественной организации, состав комитета и приоритетные направления работы были озвучены на его первом заседании. Напомним, возглавляет комитет Полина Вергун, глава ГК "Чистый город" - компании, которая сегодня занимается реформированием отрасли в трех российских регионах. В состав комитета вошли специалисты, работающие в различных направлениях отрасли обращения с отходами. Приоритетной задачей станет продвижение реформы в российских субъектах, а также интеграция малого и...
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|Расследования
|31.01.2018 14:46
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ не нашла оснований для отмены обжалуемого судебного решения, вынесенного по административному исковому заявлению троих жителей Волгоградской области. Истцы просили признать недействующим постановление губернатора Волгоградской области от 27 декабря 2016 года – об установлении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, в июле 2017 года к такому же выводу пришел и Волгоградский областной суд,, который отказал в удовлетворении данных исковых требований, в том числе и в части утверждения предельных индексов изменения размера платы и в части вступления...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 14:35 (Обновлено: 31.01.2018 16:47)
Участники воздушного парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пролетели над Волгоградом. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, открыли воздушную часть парада вертолеты МИ-8. Всего над городом-героем должны были пройти около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Однако пасмурная погода внесла коррективы - в небе над Волгоградом прошла лишь половина участников парада. 2 февраля над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Вертолеты Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", десантно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ "Терминатор" со скоростью 180 км/час пролетят на высоте около 150 метров. А самолеты Су-25СМ3...
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|Происшествия
|31.01.2018 14:21
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» всю необходимую помощь. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится в распространенном пресс-релизе администрации региона. В настоящее время 13 пострадавших в результате ДТП в Белокалитвинском районе, среди которых 4-х летняя девочка, госпитализированы в лечебные учреждения. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. У остальных - состояние средней и легкой степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для помощи и координации ситуации выехал заместитель министра здравоохранения и бригада областных специалистов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского, эвакуатор «Чайка-Сервис». Всего к...
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|Происшествия
|31.01.2018 14:12 (Обновлено: 31.01.2018 14:22)
59-летняя главный бухгалтер волгоградской детской школы искусств №4 и ее 34-летняя дочь обвиняются в мошенничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2010 году главный бухгалтер попросила директора МБУ ДО ДШИ № 4 трудоустроить ее дочь на должность костюмера, но при этом она фактически не работала. Однако в период с ноября 2010 по сентябрь 2016 года ей выплачивалась заработная плата. В результате муниципальному образованию городской город-герой Волгоград в лице департамента муниципального имущества администрации Волгограда причинен ущерб на сумму порядка 850 тыс. рублей. Вину в инкриминируемом деянии мать и дочь отрицают. Расследование уголовного дела проводилось...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 13:29
Радость и слезы, торжество и горе потерь, боль матерей, проводивших сыновей на фронт, годы послевоенной разрухи, бесчеловечная сущность и противоестественность войны, которая безжалостно ворвалась в привычный жизненный уклад людей, и долгожданная победа. Все это - картины сталинградского сражения, представленные на выставке, которая открылась сегодня в Волгограде в мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она носит название «Сталинград–43: Сталинградская битва в изобразительном искусстве», сообщает ИА «Высота 102». 35 работ живописи и графики из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва» представлены в экспозиции. Все художники - фронтовики, и у каждого своя судьба. Петр Баранов все...
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Аналитика
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