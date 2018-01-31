В четвертом квартале 2017 года цены на вторичное жилье в Волгоградской области продолжали снижаться. В среднем снижение цен составило 1,0%, при этом жилье улучшенного качества подешевело на 1,3%, низкого качества (или так называемые «хрущевки») - на 0,8%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседних регионах – в Саратовской, Ростовской областях, Краснодарском крае.

На первичном рынке жилья Волгоградской области цены в четвертом квартале 2017 года, напротив, повысились в среднем на 1,2%. Квартиры в новых домах среднего качества подорожали на 2,6%, в домах улучшенного качества и элитных – на 0,6-0,7%. Рост цен на новые квартиры наблюдался также в Краснодарском и Ставропольском краях, Саратовской области. Средняя цена одного квадратного метра жилья в новых домах в Волгоградской области составила 40,8 тыс.рублей, на вторичное жилье – 37,9 тыс. рублей.



