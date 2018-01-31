В Минсельхозе РФ отметили риск появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу и призвали регионы бороться с этим вредителем, «чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом». Об этом пишет сегодня агентство Interfax, сообщает ИА «Высота 102». «С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени...