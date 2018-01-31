



В Минсельхозе РФ отметили риск появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу и призвали регионы бороться с этим вредителем, «чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом». Об этом пишет сегодня агентство Interfax, сообщает ИА «Высота 102».

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут», - заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

«Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?» - сказал он, обращаясь к присутствующим в зале. По его словам, в России уже обнаружено около 1 млн га, зараженные саранчой, в Волгоградской, Астраханской областях и других южных регионах.

«Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом. Поэтому обратите внимание, особенно там, где будут гости со всего мира - это наша с вами ответственность, чтобы показать культуру земледелия в России», - сказал Чекмарев.

Напомним, еще одна беда, которая угрожает Волгоградской области в преддверии ЧМ по футболу - это мошка. Российский аграрный государственный университет МСХА им Тимирязева признан победителем аукциона, объявленного комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на подготовку документации для разработки трех вариантов пропуска воды через Волгоградский гидроузел, который должен обеспечить благоприятную экологическую обстановку во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде. Главная цель предстоящего исследования – во время весеннего половодья 2018 года исключить вылет мошки на территории Волгоградской области в период с 15 мая по 15 июля 2018 года. Намерение властей извести мошку уже вызвало тревогу у астраханцев: жители соседнего региона опасаются, что подобные эксперименты с природой могут негативно отразиться на рыбном промысле.

Подробно: https://www.interfax.by/news/world/1237019