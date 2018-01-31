Дорожники закрыли участок трассы Сызрань-Саратов-Волгоград

Сегодня с 12-30 и до 17.30 по московскому времени вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в связи с ухудшением погодных условий в Саратовской области. Для транзитного транспорта закрыт участок с 325 по 362 км трассы в пределах Саратовского района, пояснили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В настоящее время дорожники принимают все меры, чтобы восстановить и обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Последствия непрерывного снегопада на федеральных дорогах в пределах Саратовской области устраняют более 50 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад, а также оповещение водителей большегрузного транспорта по рации.

Автовладельцам рекомендуется отложить дальние поездки до улучшения метеоусловий. Дополнительное информирование автомобилистов осуществляется с помощью табло переменной информации.



