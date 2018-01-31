Волгоградские коммунисты проиграли суд губернатору за прошлогодние коммунальные тарифы





Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ не нашла оснований для отмены обжалуемого судебного решения, вынесенного по административному исковому заявлению троих жителей Волгоградской области. Истцы просили признать недействующим постановление губернатора Волгоградской области от 27 декабря 2016 года – об установлении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, в июле 2017 года к такому же выводу пришел и Волгоградский областной суд,, который отказал в удовлетворении данных исковых требований, в том числе и в части утверждения предельных индексов изменения размера платы и в части вступления в силу приведенных положений постановления. Однако истцы, среди которых был и юрист обкома КПРФ Максим Давыдов, посчитали, что "областной суд неправильно применил нормы материального права и определение обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора", и обратились в Верховный суд РФ. Губернатор Волгоградской области, комитет тарифного регулирования и прокуратура Волгоградской области в свою очередь представили письменные возражения. В ходе рассмотрения еще раз подтвердились доводы ответчиков, что процедура принятия решения об установлении предельных индексов выше установленного для региона правительством России была проведена с соблюдением всех правил. Так, с просьбой об установлении предельных тарифов на уровне 9,8% к губернатору Волгоградской области обратились в том числе и депутаты Волгоградской гордумы, как и депутаты некоторых представительных органов других муниципальных образований. Ссылаясь также на другие полномочия субъекта РФ в части тарифной политики Верховный суд постановил, что доводы апелляционной жалобы не свидетельствуют о нарушениях судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Напомним, в конце 2016 года для нескольких десятков муниципальных образований Волгоградской области по обращениям местных депутатов губернатор Волгоградской области установил предельные индексы на оплату услуг ЖКХ в размере 9,8%. При этом для региона правительством России был установлен предельный индекс на уровне 4,2%. В 2018 году практически для всех муниципальных образований предельно допустимый индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 4%, как и было рекомендовано правительством РФ. Повышение произойдет с 1 июля 2018 года. Лишь для Волжского и Жирновска предельный индекс окажется повышенным – соответственно 5% и 6,3%.



