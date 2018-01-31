В Волгограде бухгалтер школы искусств ответит за мошенничество в суде

59-летняя главный бухгалтер волгоградской детской школы искусств №4 и ее 34-летняя дочь обвиняются в мошенничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2010 году главный бухгалтер попросила директора МБУ ДО ДШИ № 4 трудоустроить ее дочь на должность костюмера, но при этом она фактически не работала. Однако в период с ноября 2010 по сентябрь 2016 года ей выплачивалась заработная плата. В результате муниципальному образованию городской город-герой Волгоград в лице департамента муниципального имущества администрации Волгограда причинен ущерб на сумму порядка 850 тыс. рублей. Вину в инкриминируемом деянии мать и дочь отрицают.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области, оперативное сопровождение осуществлялось ОП №4 УМВД России по г.Волгограду. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г.Волгограда. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым - лишение свободы на срок до 6 лет.

В прокуратуре напомнили, что Центральный районный суд уже приговорил 24 января 2018 года 65-летнего директора данной школы за мошенничество с использованием служебного положения к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Такое наказание назначено с учетом обстоятельств совершения преступления, возраста подсудимого, полного признания им вины, а также того, что он не имел материальной выгоды от содеянного.



