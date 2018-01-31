В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта.

Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени также запланирован усиленный выпуск троллейбусов на все маршруты. В вечернее время, с 19-00 до 22-00, вагоны на маршруте СТ начнут перевозить пассажиров с интервалом 5 минут. В Дзержинский район трамваи маршрутов №2 и №10 и троллейбусы маршрутов №10 и 15а будут направляться с интервалом 6-9 минут. Работа троллейбусов №9 в позднее вечернее время также будет продлена – интервал движения на данном маршруте составит 8 минут.

В связи с организацией пешеходных зон для горожан и гостей города в Центральном районе с 29 января по 2 февраля изменены схемы движения пяти опорных автобусных маршрутов. Автобусы №6 и №21 после спуска с Комсомольского путепровода при движении к железнодорожному вокзалу следуют по просп. им. В. И. Ленина, ул. Краснознаменской, Глубокоовражной и Коммунистической. Подвижной состав на этих маршрутах останавливается на остановочных пунктах «Медицинская академия», «Ул. Краснознаменская» и «Детский центр». Транспорт на направлениях №88 и №89э после прохождения остановки «Дом Союзов» разворачивается на просп. им. В. И. Ленина напротив краеведческого музея и далее следует по ул. Краснознаменской, Глубокоовражной и Коммунистической к конечной остановке на железнодорожном вокзале. Автобусы маршрута №2 проходят по Первой продольной магистрали до остановки «Центральный рынок», затем разворачиваются на пересечении ул. Комсомольской и просп. им. В. И. Ленина и следуют к остановке «Ул. Комсомольская» без заезда на ж/д-вокзал. Подвижной состав на остальных опорных автобусных направлениях 2 февраля продолжит работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.



