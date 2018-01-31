|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 14:35(Обновлено: 31.01.2018 16:47)
Воздушная часть репетиции парада в Волгограде прошла в усеченном виде из-за погоды
Участники воздушного парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пролетели над Волгоградом. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, открыли воздушную часть парада вертолеты МИ-8. Всего над городом-героем должны были пройти около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Однако пасмурная погода внесла коррективы - в небе над Волгоградом прошла лишь половина участников парада.
2 февраля над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Вертолеты Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", десантно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ "Терминатор" со скоростью 180 км/час пролетят на высоте около 150 метров.
А самолеты Су-25СМ3 “Грач”, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные бомбардировщики-истребители - Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27, истребители поколения 4+ Су-30М2. Промчатся скорость около 600 км/час на высоте 300 метров.
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Общество
|31.01.2018 17:30
В день празднования 75-ой годовщины Сталинградской Победы 2 февраля 2018 года, увеличится количество рейсов наземного и скоростного трамваев и троллейбусов. Расписание работы городского электротранспорта сформировано с учетом программы проведения праздничных мероприятий, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города. Это позволит волгоградцам быстро добраться в центр города и затем вернуться домой после 21-00, когда прозвучат последние залпы праздничного артиллерийского салюта. Трамваи и троллейбусы станут ходить чаще, время их работы продлено до 22-00. Так, в первой половине дня 2 февраля трамваи по маршруту СТ начнут следовать с интервалом 4-5 минут, по маршруту СТ-2 – с 10-минутным интервалом. На этот период времени...
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|Расследования
|31.01.2018 16:43
Два года проведет в колонии-поселении признанная виновной в смертельной аварии Надежда Локтионова . Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия инстанции оставила в силе такой приговор Волжского городского суда. Как стало известно информагентству, авария произошла ночью 22 августа прошлого года. Локтионова, будучи пьяной, потеряла управление своим "Hyundai ix35" и врезалась в фонарный столб. Это произошло напротив дома №313 по улице Ленина. Тогда в результате столкновения погиб 23-летний пассажир. Женщине также на три года запрещено управлять автомобилем.
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|Общество
|31.01.2018 15:53
Минсельхоз РФ призвал бороться с саранчой в Волгоградской области, чтобы не опозориться на ЧМ по футболу
В Минсельхозе РФ отметили риск появления саранчи на полях во время проведения чемпионата мира по футболу и призвали регионы бороться с этим вредителем, «чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом». Об этом пишет сегодня агентство Interfax, сообщает ИА «Высота 102». «С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени...
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|Экология
|31.01.2018 15:29
Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, созданный в "Опоре России" в конце прошлого года, поможет представителям малого и среднего бизнеса безболезненно интегрироваться в новую систему обращения с отходами. Как сообщили ИА "Высота 102" в общероссийской общественной организации, состав комитета и приоритетные направления работы были озвучены на его первом заседании. Напомним, возглавляет комитет Полина Вергун, глава ГК "Чистый город" - компании, которая сегодня занимается реформированием отрасли в трех российских регионах. В состав комитета вошли специалисты, работающие в различных направлениях отрасли обращения с отходами. Приоритетной задачей станет продвижение реформы в российских субъектах, а также интеграция малого и...
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|Газетный киоск
|31.01.2018 15:13
Аst-news.ru , 31.01.2018 г. Сергей Боженов, в прошлом – мэр Астрахани и губернатор Волгоградской области – недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в республике Северная Осетия-Алания. Соответствующая запись появилась в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в августе 2017 года, когда соответствующие документы – заявление о регистрации физлица в качестве ИП, квитанция об оплате госпошлины и нотариально заверенный паспорт Сергея Боженова – поступили в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу. «Аst-news. ru...
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|Расследования
|31.01.2018 14:46
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ не нашла оснований для отмены обжалуемого судебного решения, вынесенного по административному исковому заявлению троих жителей Волгоградской области. Истцы просили признать недействующим постановление губернатора Волгоградской области от 27 декабря 2016 года – об установлении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, в июле 2017 года к такому же выводу пришел и Волгоградский областной суд,, который отказал в удовлетворении данных исковых требований, в том числе и в части утверждения предельных индексов изменения размера платы и в части вступления...
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|Происшествия
|31.01.2018 14:21
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» всю необходимую помощь. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится в распространенном пресс-релизе администрации региона. В настоящее время 13 пострадавших в результате ДТП в Белокалитвинском районе, среди которых 4-х летняя девочка, госпитализированы в лечебные учреждения. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. У остальных - состояние средней и легкой степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для помощи и координации ситуации выехал заместитель министра здравоохранения и бригада областных специалистов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского, эвакуатор «Чайка-Сервис». Всего к...
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|Происшествия
|31.01.2018 14:12 (Обновлено: 31.01.2018 14:22)
59-летняя главный бухгалтер волгоградской детской школы искусств №4 и ее 34-летняя дочь обвиняются в мошенничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2010 году главный бухгалтер попросила директора МБУ ДО ДШИ № 4 трудоустроить ее дочь на должность костюмера, но при этом она фактически не работала. Однако в период с ноября 2010 по сентябрь 2016 года ей выплачивалась заработная плата. В результате муниципальному образованию городской город-герой Волгоград в лице департамента муниципального имущества администрации Волгограда причинен ущерб на сумму порядка 850 тыс. рублей. Вину в инкриминируемом деянии мать и дочь отрицают. Расследование уголовного дела проводилось...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 13:29
Радость и слезы, торжество и горе потерь, боль матерей, проводивших сыновей на фронт, годы послевоенной разрухи, бесчеловечная сущность и противоестественность войны, которая безжалостно ворвалась в привычный жизненный уклад людей, и долгожданная победа. Все это - картины сталинградского сражения, представленные на выставке, которая открылась сегодня в Волгограде в мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она носит название «Сталинград–43: Сталинградская битва в изобразительном искусстве», сообщает ИА «Высота 102». 35 работ живописи и графики из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва» представлены в экспозиции. Все художники - фронтовики, и у каждого своя судьба. Петр Баранов все...
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|Происшествия
|31.01.2018 13:26
По уточненным данным трое из четверых погибших и 10 из 14 пострадавших в ДТП под Ростовом являются жителями Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, авария произошла сегодня утром в Ростовской области в Белокалитвинском районе. В страшной аварии погибли три волгоградца: четырехлетний ребенок и двое мужчин, среди них - подполковник МЧС Владимир Кочетков. Автобус под управлением 50-летнего водителя перевернулся, причины происшествия выясняются. Сообщается, что у пострадавших в основном травмы легкой и средней степени тяжести. В Ростовской области работают специалисты Волгоградского центра медицины катастроф, которые оказывают психологическую помощь пострадавшим. Психологи...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 12:48
В подвале Центрального универмага снова берут в плен фельдмаршала Паулюса. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" сегодня, в 75-ю годовщину пленения командующего немецко-фашистскими войсками в Сталинграде, состоятся восемь реконструкций исторического момента. Они проходят в начале каждого часа с 10:00 до 17:00 в подвальном помещении музея "Память", где и произошло это историческое событие. В постановке участвуют как члены военно-исторического клуба "Пехотинец" так и "вольные" реконструкторы. Так, инженер по образованию Андрей Медведев исполняет роль генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина, которому и сдался в плен немецкий командующий. "До нас не дошел "вживую" образ Ласкина, поэтому приходилось реконструировать этот образ по фотографиям, воспоминаниям....
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|Происшествия
|31.01.2018 11:56
По уточненным данным, в страшном ДТП, которое произошло сегодня утром в Ростовской области, погибли трое жителей Волгоградской области, среди которых подполковник МЧС Владимир Кочетков, сообщает ИА "Высота 102". В региональном главке МЧС информацию о гибели начальника службы РХБ защиты Владимира Кочеткова подтвердили. Известно, что он был направлен в Ростов-на-Дону в командировку. По предварительной информации, жертвами ДТП также стал ребенок 2013 года рождения из Волгоградской области и мужчина 1962 года рождения. По данным оперативных служб автобус, следовавший по маршруту "Саратов-Ростов", попал в ДТП около 4 утра на 318 км автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. Сообщается...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 11:12 (Обновлено: 31.01.2018 11:56)
В город-герой Волгоград на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве прибывают дети воевавших здесь генералов и маршалов, сообщает ИА "Высота 102". По данным городских властей, участие в торжествах примут сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева Илья Родимцев, сын маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский и дочь маршала Советского Союза, героя Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко. Отметим, что именами этих полководцев, которые ковали Сталинградскую победу, названы улицы в Волгограде. Маршал Василевский руководил оборонительными действиями, участвовал в выработке плана контрнаступления, осуществлял непосредственное руководство отражением контрудара немецко-фашистских войск на котельниковском и тормосиновском направлениях. Под командованием...
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|Общество
|31.01.2018 10:23
Жители хутора Бубновский и станицы Михайловской Урюпинского района Волгоградской области в одночасье остались без переправы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, понтонный мост, который соединял два берега реки Хопер, разорвало на две части, скорее всего, перепадами температур. Впрочем, местные жители уверяют, что мост просто плохо подготовили к зиме. Попытки починить его ни к чему не привели: сейчас Хопер скован льдом. Пока стоит лед, жители с риском для жизни преодолевают водную преграду с помощью самостоятельно оборудованного маршрута: в снег воткнули две палки и натянули проволоку. Потеря переправы лишила два населенных...
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|Происшествия
|31.01.2018 10:21
Четверо жителей республики Калмыкия задержаны полицейскими Волгоградской области по подозрению в сбыте фальшивых купюр на территории нескольких регионов России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на территории города-героя подозреваемые успели совершить несколько преступлений. Во всех случаях злоумышленники приходили в салоны сотовой связи, приобретали недорогие комплектующие к сотовым телефонам и расплачивались фальшивыми 5-тысячными купюрами. Оперативники установили, что к совершению этих деяний причастны одни и те же лица. По имеющейся информации, они совершили как минимум 11 фактов сбыта поддельных денег, а в двух случаях продавцы отказали им в приеме купюр. ...
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Воздушная часть репетиции парада в Волгограде прошла в усеченном виде из-за погоды 10
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От Сталинграда - до Великой Победы
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Воздушная часть репетиции парада в Волгограде прошла в усеченном виде из-за погоды 10
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