Воздушная часть репетиции парада в Волгограде прошла в усеченном виде из-за погоды

Участники воздушного парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пролетели над Волгоградом. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, открыли воздушную часть парада вертолеты МИ-8. Всего над городом-героем должны были пройти около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Однако пасмурная погода внесла коррективы - в небе над Волгоградом прошла лишь половина участников парада.

2 февраля над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Вертолеты Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", десантно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ "Терминатор" со скоростью 180 км/час пролетят на высоте около 150 метров.

А самолеты Су-25СМ3 “Грач”, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные бомбардировщики-истребители - Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвёртого поколения Су-27, истребители поколения 4+ Су-30М2. Промчатся скорость около 600 км/час на высоте 300 метров.