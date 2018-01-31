



Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» всю необходимую помощь. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится в распространенном пресс-релизе администрации региона. В настоящее время 13 пострадавших в результате ДТП в Белокалитвинском районе, среди которых 4-х летняя девочка, госпитализированы в лечебные учреждения. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. У остальных - состояние средней и легкой степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для помощи и координации ситуации выехал заместитель министра здравоохранения и бригада областных специалистов.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского, эвакуатор «Чайка-Сервис». Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 35 человек.

Напомним, по уточненным данным, трое из четверых погибших и 10 из 14 пострадавших в ДТП под Ростовом являются жителями Волгоградской области. Среди погибших волгоградцев четырехлетний ребенок и двое мужчин, среди них - подполковник МЧС Владимир Кочетков. Водитель пассажирского автобуса «Саратов - Ростов», по предварительным данным, заснул за рулем. Golden Dragon вылетел в кювет, где проехал несколько метров, после чего перевернулся. В автобусе находились два водителя, которые не пострадали, и 31 пассажир.

Фото 61.мвд.рф