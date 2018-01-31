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Происшествия
 31.01.2018 14:21

Власти Ростова помогают пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» волгоградцам


Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» всю необходимую помощь. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102»,  говорится в распространенном пресс-релизе администрации региона.  В настоящее время 13 пострадавших в результате ДТП в Белокалитвинском районе, среди которых 4-х летняя девочка,  госпитализированы в лечебные учреждения. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. У остальных -  состояние средней и легкой степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для помощи и координации ситуации выехал заместитель министра здравоохранения и  бригада областных специалистов.
На месте происшествия работают  аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского, эвакуатор «Чайка-Сервис».  Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 35 человек.
Напомним, по уточненным данным,  трое из четверых погибших и 10 из 14 пострадавших в ДТП под Ростовом являются жителями Волгоградской области. Среди погибших волгоградцев четырехлетний ребенок  и двое мужчин, среди них - подполковник МЧС Владимир Кочетков. Водитель пассажирского автобуса «Саратов - Ростов», по предварительным данным, заснул за рулем. Golden Dragon вылетел в кювет, где проехал несколько метров, после чего перевернулся. В автобусе находились два водителя, которые не пострадали, и 31 пассажир.
Фото 61.мвд.рф

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Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателем Аst-news.ru , 31.01.2018 г. Сергей Боженов, в прошлом – мэр Астрахани и губернатор Волгоградской области – недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в республике Северная Осетия-Алания. Соответствующая запись появилась в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в августе 2017 года, когда соответствующие документы – заявление о регистрации физлица в качестве ИП, квитанция об оплате госпошлины и нотариально заверенный паспорт Сергея Боженова – поступили в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Владикавказу.  «Аst-news. ru...
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Происшествия 31.01.2018 14:12 (Обновлено: 31.01.2018 14:22)

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От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2018 13:29

Сталинград-43 глазами художников: В Волгограде открылась выставка о великом сражении Радость и слезы, торжество и горе потерь,  боль матерей, проводивших сыновей на фронт, годы послевоенной разрухи, бесчеловечная  сущность и противоестественность войны, которая  безжалостно ворвалась в привычный жизненный уклад людей,  и долгожданная победа. Все это -  картины сталинградского сражения, представленные на выставке, которая открылась  сегодня в Волгограде в мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она носит название «Сталинград–43: Сталинградская битва в изобразительном искусстве», сообщает ИА «Высота 102». 35 работ живописи и графики из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва»  представлены в экспозиции. Все художники  -  фронтовики, и у каждого своя судьба.  Петр Баранов все...
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Происшествия 31.01.2018 13:26

Почти все пострадавшие в ДТП с автобусом "Саратов-Ростов-на-Дону" - жители Волгоградской области По уточненным данным трое из четверых погибших и 10 из 14 пострадавших в ДТП под Ростовом являются жителями Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.  Напомним, авария  произошла сегодня утром в Ростовской области в Белокалитвинском районе. В страшной аварии погибли три волгоградца: четырехлетний ребенок  и двое мужчин, среди них -  подполковник МЧС Владимир Кочетков. Автобус под управлением 50-летнего водителя перевернулся, причины происшествия выясняются. Сообщается, что у пострадавших в основном травмы легкой и средней степени тяжести. В Ростовской области работают специалисты Волгоградского центра медицины катастроф, которые оказывают психологическую помощь пострадавшим. Психологи...
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От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2018 12:48

В Волгограде инженер и педагог на реконструкции пленения Паулюса сыграли главных героев В подвале Центрального универмага снова берут в плен фельдмаршала Паулюса. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" сегодня, в 75-ю годовщину  пленения командующего немецко-фашистскими войсками в Сталинграде, состоятся восемь реконструкций исторического момента. Они проходят в начале каждого часа с 10:00 до 17:00 в подвальном помещении музея "Память", где и произошло это историческое событие.  В постановке участвуют как члены военно-исторического клуба "Пехотинец" так и "вольные" реконструкторы. Так,  инженер по образованию Андрей Медведев  исполняет роль генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина, которому и сдался в плен немецкий командующий.  "До нас не дошел "вживую" образ Ласкина, поэтому приходилось реконструировать этот образ  по фотографиям, воспоминаниям....
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Происшествия 31.01.2018 11:56

В ДТП с автобусом в Ростовской области погиб подполковник МЧС из Волгограда По уточненным данным, в  страшном ДТП, которое произошло сегодня утром в Ростовской области, погибли трое жителей Волгоградской области, среди которых подполковник МЧС Владимир Кочетков, сообщает ИА "Высота 102". В региональном главке МЧС информацию о гибели начальника службы РХБ защиты Владимира Кочеткова подтвердили. Известно, что он был направлен в Ростов-на-Дону в командировку. По предварительной информации, жертвами ДТП также стал ребенок 2013 года рождения из Волгоградской области и мужчина 1962 года рождения.  По данным оперативных служб  автобус, следовавший по маршруту "Саратов-Ростов", попал в ДТП около 4 утра на 318 км автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. Сообщается...
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От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2018 11:12 (Обновлено: 31.01.2018 11:56)

В город-герой Волгоград на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве прибывают дети воевавших здесь генералов и маршалов, сообщает ИА "Высота 102". По данным городских властей, участие в торжествах примут сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева Илья Родимцев, сын маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский и дочь маршала Советского Союза, героя Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко. Отметим, что именами этих полководцев, которые ковали Сталинградскую победу, названы улицы в Волгограде. Маршал Василевский руководил оборонительными действиями, участвовал в выработке плана контрнаступления, осуществлял непосредственное руководство отражением контрудара немецко-фашистских войск на котельниковском и тормосиновском направлениях. Под командованием...
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Общество 31.01.2018 10:23

Жители хутора Волгоградской области остались без переправы Жители хутора Бубновский и станицы Михайловской Урюпинского района Волгоградской области в одночасье остались без переправы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, понтонный мост, который соединял два берега реки Хопер, разорвало на две части, скорее всего, перепадами температур. Впрочем, местные жители уверяют, что мост просто плохо подготовили к зиме. Попытки починить его ни к чему не привели: сейчас Хопер скован льдом.  Пока стоит лед, жители с риском для жизни преодолевают водную преграду с помощью самостоятельно оборудованного маршрута: в снег воткнули две палки и натянули проволоку. Потеря переправы лишила два населенных...
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Происшествия 31.01.2018 10:21

Волгоградская полиция задержала банду фальшивомонетчиков из Калмыкии Четверо жителей республики Калмыкия задержаны полицейскими Волгоградской области по подозрению в сбыте фальшивых купюр на территории нескольких регионов России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на территории города-героя подозреваемые успели совершить несколько преступлений. Во всех случаях злоумышленники приходили в салоны сотовой связи, приобретали недорогие комплектующие к сотовым телефонам и расплачивались фальшивыми 5-тысячными купюрами. Оперативники установили, что к совершению этих деяний причастны одни и те же лица. По имеющейся информации, они совершили как минимум 11 фактов сбыта поддельных денег, а в двух случаях продавцы отказали им в приеме купюр. ...
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