|Происшествия
|31.01.2018 13:26
Почти все пострадавшие в ДТП с автобусом "Саратов-Ростов-на-Дону" - жители Волгоградской области
По уточненным данным трое из четверых погибших и 10 из 14 пострадавших в ДТП под Ростовом являются жителями Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, авария произошла сегодня утром в Ростовской области в Белокалитвинском районе. В страшной аварии погибли три волгоградца: четырехлетний ребенок и двое мужчин, среди них - подполковник МЧС Владимир Кочетков. Автобус под управлением 50-летнего водителя перевернулся, причины происшествия выясняются.
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В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Общество
|31.01.2018 14:52 (Обновлено: 31.01.2018 14:52)
Сегодня с 12-30 и до 17.30 по московскому времени вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной автомобильной дороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в связи с ухудшением погодных условий в Саратовской области. Для транзитного транспорта закрыт участок с 325 по 362 км трассы в пределах Саратовского района, пояснили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». В настоящее время дорожники принимают все меры, чтобы восстановить и обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Последствия непрерывного снегопада на федеральных дорогах в пределах Саратовской области устраняют более 50 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад, а также оповещение водителей большегрузного...
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|Расследования
|31.01.2018 14:46
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ не нашла оснований для отмены обжалуемого судебного решения, вынесенного по административному исковому заявлению троих жителей Волгоградской области. Истцы просили признать недействующим постановление губернатора Волгоградской области от 27 декабря 2016 года – об установлении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, в июле 2017 года к такому же выводу пришел и Волгоградский областной суд,, который отказал в удовлетворении данных исковых требований, в том числе и в части утверждения предельных индексов изменения размера платы и в части вступления в силу...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 14:35 (Обновлено: 31.01.2018 14:46)
Участники воздушного парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пролетели над Волгоградом. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, открыли воздушную часть парада вертолеты МИ-8. Всего над городом-героем должны были пройти около полусотни самолетов и вертолетов армейской авиации. Однако пасмурная погода внесла коррективы - в небе над Волгоградом прошла лишь половина участников парада.
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|Происшествия
|31.01.2018 14:21 (Обновлено: 31.01.2018 14:52)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» всю необходимую помощь. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится в распространенном пресс-релизе администрации региона. В настоящее время 13 пострадавших в результате ДТП в Белокалитвинском районе, среди которых 4-х летняя девочка, госпитализированы в лечебные учреждения. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. У остальных - состояние средней и легкой степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для помощи и координации ситуации выехал заместитель министра здравоохранения и бригада областных специалистов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского, эвакуатор «Чайка-Сервис». Всего к...
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|Происшествия
|31.01.2018 14:12 (Обновлено: 31.01.2018 14:22)
59-летняя главный бухгалтер волгоградской детской школы искусств №4 и ее 34-летняя дочь обвиняются в мошенничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2010 году главный бухгалтер попросила директора МБУ ДО ДШИ № 4 трудоустроить ее дочь на должность костюмера, но при этом она фактически не работала. Однако в период с ноября 2010 по сентябрь 2016 года ей выплачивалась заработная плата. В результате муниципальному образованию городской город-герой Волгоград в лице департамента муниципального имущества администрации Волгограда причинен ущерб на сумму порядка 850 тыс. рублей. Вину в инкриминируемом деянии мать и дочь отрицают. Расследование уголовного дела проводилось...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 13:29
Радость и слезы, торжество и горе потерь, боль матерей, проводивших сыновей на фронт, годы послевоенной разрухи, бесчеловечная сущность и противоестественность войны, которая безжалостно ворвалась в привычный жизненный уклад людей, и долгожданная победа. Все это - картины сталинградского сражения, представленные на выставке, которая открылась сегодня в Волгограде в мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она носит название «Сталинград–43: Сталинградская битва в изобразительном искусстве», сообщает ИА «Высота 102». 35 работ живописи и графики из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва» представлены в экспозиции. Все художники - фронтовики, и у каждого своя судьба. Петр Баранов все...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 12:48
В подвале Центрального универмага снова берут в плен фельдмаршала Паулюса. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" сегодня, в 75-ю годовщину пленения командующего немецко-фашистскими войсками в Сталинграде, состоятся восемь реконструкций исторического момента. Они проходят в начале каждого часа с 10:00 до 17:00 в подвальном помещении музея "Память", где и произошло это историческое событие. В постановке участвуют как члены военно-исторического клуба "Пехотинец" так и "вольные" реконструкторы. Так, инженер по образованию Андрей Медведев исполняет роль генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина, которому и сдался в плен немецкий командующий. "До нас не дошел "вживую" образ Ласкина, поэтому приходилось реконструировать этот образ по фотографиям, воспоминаниям....
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|Происшествия
|31.01.2018 11:56 (Обновлено: 31.01.2018 13:03)
По уточненным данным, в страшном ДТП, которое произошло сегодня утром в Ростовской области, погибли трое жителей Волгоградской области, среди которых подполковник МЧС Владимир Кочетков, сообщает ИА "Высота 102". В региональном главке МЧС информацию о гибели начальника службы РХБ защиты Владимира Кочеткова подтвердили. Известно, что он был направлен в Ростов-на-Дону в командировку. По предварительной информации, жертвами ДТП также стал ребенок 2013 года рождения из Волгоградской области и мужчина 1962 года рождения. По данным оперативных служб автобус, следовавший по маршруту "Саратов-Ростов", попал в ДТП около 4 утра на 318 км автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. Сообщается...
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|Общество
|31.01.2018 11:17
Сегодня – день полного лунного затмения. Как пояснили ИА «Высота 102» в Волгоградском планетарии, луна взойдёт в 16:56. Полная теневая фаза затмения закончится в 17:07, а частная - в 18:11. Жителям Волгограда и области рекомендуется наблюдать явление с возвышенностей или с берега Волги, так как Луна будет на восходе. При этом следует смотреть на восточную сторону небосвода. Однако увидеть это природное явление можно будет только при достаточно ясном небе.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 11:12 (Обновлено: 31.01.2018 11:56)
В город-герой Волгоград на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве прибывают дети воевавших здесь генералов и маршалов, сообщает ИА "Высота 102". По данным городских властей, участие в торжествах примут сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева Илья Родимцев, сын маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский и дочь маршала Советского Союза, героя Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко. Отметим, что именами этих полководцев, которые ковали Сталинградскую победу, названы улицы в Волгограде. Маршал Василевский руководил оборонительными действиями, участвовал в выработке плана контрнаступления, осуществлял непосредственное руководство отражением контрудара немецко-фашистских войск на котельниковском и тормосиновском направлениях. Под командованием...
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|Общество
|31.01.2018 10:42
Водители, которые въезжают на машинах в Волгоград из Волжского, жалуются на плохо почищенные дороги. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, следующие в центр и далее, самая плохая ситуация на дорогах – на Спартановке. Движение сегодня в Волгограде также было затруднено из-за репетиции парада в центре города-героя. Между тем, небольшие пробки наблюдались и в Волжском, это было связано с прохождением колонны снегоуборочной техники. В Волгограде, как сообщила пресс-служба администрации города, за ночь было вывезено 1500 кубометров снега, дорожные службы накануне вечером перешли на усиленный режим работы.
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|Общество
|31.01.2018 10:23
Жители хутора Бубновский и станицы Михайловской Урюпинского района Волгоградской области в одночасье остались без переправы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, понтонный мост, который соединял два берега реки Хопер, разорвало на две части, скорее всего, перепадами температур. Впрочем, местные жители уверяют, что мост просто плохо подготовили к зиме. Попытки починить его ни к чему не привели: сейчас Хопер скован льдом. Пока стоит лед, жители с риском для жизни преодолевают водную преграду с помощью самостоятельно оборудованного маршрута: в снег воткнули две палки и натянули проволоку. Потеря переправы лишила два населенных...
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|Происшествия
|31.01.2018 10:21
Четверо жителей республики Калмыкия задержаны полицейскими Волгоградской области по подозрению в сбыте фальшивых купюр на территории нескольких регионов России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на территории города-героя подозреваемые успели совершить несколько преступлений. Во всех случаях злоумышленники приходили в салоны сотовой связи, приобретали недорогие комплектующие к сотовым телефонам и расплачивались фальшивыми 5-тысячными купюрами. Оперативники установили, что к совершению этих деяний причастны одни и те же лица. По имеющейся информации, они совершили как минимум 11 фактов сбыта поддельных денег, а в двух случаях продавцы отказали им в приеме купюр. ...
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|Общество
|31.01.2018 10:10
Публичные слушания по обращению местной мусульманской религиозной организации «Союз мусульман» состоятся 1 марта в читальном зале филиала №11 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» на проспекте Ленина, 5 в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, местные мусульмане просят разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных по ул. Спортивная, 22 и 24 на острове Зеленый, под религиозное использование. Между тем, по данному адресу уже располагается помещение, в котором проходят религиозные обряды. В администрации города уточнили, что о новом строительстве речи не идет. Напомним, еще в 2010 году имам Волжского...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|31.01.2018 10:02 (Обновлено: 31.01.2018 12:24)
Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом началась в эти минуты на площади Павших Борцов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В пешем строю пронесут флаги России, копию Знамени Победы, затем пройдет знаменная группа со штандартами фронтов, за ними пойдут переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты волгоградских вузов и солдаты в современной военной форме и новым вооружением, всего полторы тысячи человек. Вслед за пешими колоннами по площади Павших Борцов двинется техника. Во главе нее легендарный танк победы Т-34, за ним новейшие...
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