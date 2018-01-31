В подвале Центрального универмага снова берут в плен фельдмаршала Паулюса. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" сегодня, в 75-ю годовщину пленения командующего немецко-фашистскими войсками в Сталинграде, состоятся восемь реконструкций исторического момента. Они проходят в начале каждого часа с 10:00 до 17:00 в подвальном помещении музея "Память", где и произошло это историческое событие. В постановке участвуют как члены военно-исторического клуба "Пехотинец" так и "вольные" реконструкторы. Так, инженер по образованию Андрей Медведев исполняет роль генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина, которому и сдался в плен немецкий командующий. "До нас не дошел "вживую" образ Ласкина, поэтому приходилось реконструировать этот образ по фотографиям, воспоминаниям....