Сталинград-43 глазами художников: В Волгограде открылась выставка о великом сражении





Радость и слезы, торжество и горе потерь, боль матерей, проводивших сыновей на фронт, годы послевоенной разрухи, бесчеловечная сущность и противоестественность войны, которая безжалостно ворвалась в привычный жизненный уклад людей, и долгожданная победа. Все это - картины сталинградского сражения, представленные на выставке, которая открылась сегодня в Волгограде в мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Она носит название «Сталинград–43: Сталинградская битва в изобразительном искусстве», сообщает ИА «Высота 102». 35 работ живописи и графики из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва» представлены в экспозиции. Все художники - фронтовики, и у каждого своя судьба.

Петр Баранов все 200 дней и ночей провел в Сталинграде. Был командиром взвода 109-го инженерно-саперного батальона 5-й инженерно-минерной бригады. Юрий Ворогулин прошел войну от Сталинграда до Праги с редакцией газеты «За Родину». Петр Гречкин родился в Калаче-на-Дону, был художником в газете «Волгоградская правда», попал в плен, а после освобождения воевал в 44-м воздушно-десантном полку. В Царицыне родился Петр Финогенов. В годы войны работал в «Окнах ТАСС», газете «Правда», и одна из его работ «В атаку», написанная в Сталинграде в 1943 году – мгновение из жизни солдат, шедших в свой последний бой.

Лев Жданов во время сталинградских боев был стрелком 115-го гвардейского полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии. Его работа так и называется «115-й идет к фронту». Разрушенным предстал универмаг, где находился штаб Паулюса, художницы Ии Михранянц. Ее рисунки, сделанные в сентябре –октябре 1943 года в разрушенном городе – захватывают и покоряют суровой правдой.

Названия работ, а их здесь только малая часть из фондов музея-панорамы «Сталинградская битва» – говорят сами за себя. «Ремонт танка на передовой», «Перекур перед боем», «Ни шагу назад», «Митинг в разрушенном Сталинграде», «Следы войны», «Залп катюш», «Фашисты сдались», «Сталинградец».

«Все эти работы рассказывают о бесстрашных страницах сражения, равных которому не было никогда в мире, - говорит сотрудник музея-панорамы «Сталинградская битва» Владимир Смирнов. – Каждая из них - пронзительное отражение героического, судьбоносного для мира времени. Они едины в том, что тема Великой Отечественной войны, оставившей свой трагический след в судьбах почти каждой семьи и причинившая людям огромные страдания, никогда не утратит своей волнующей силы. Поэтому картины о войне давно уже стали «памятью нашей крови».

Работа выставки продлится до 16 апреля 2018 г.



