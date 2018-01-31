В Волгограде инженер и педагог на реконструкции пленения Паулюса сыграли главных героев





В подвале Центрального универмага снова берут в плен фельдмаршала Паулюса. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" сегодня, в 75-ю годовщину пленения командующего немецко-фашистскими войсками в Сталинграде, состоятся восемь реконструкций исторического момента. Они проходят в начале каждого часа с 10:00 до 17:00 в подвальном помещении музея "Память", где и произошло это историческое событие. В постановке участвуют как члены военно-исторического клуба "Пехотинец" так и "вольные" реконструкторы. Так, инженер по образованию Андрей Медведев исполняет роль генерал-майора Ивана Андреевича Ласкина, которому и сдался в плен немецкий командующий.

"До нас не дошел "вживую" образ Ласкина, поэтому приходилось реконструировать этот образ по фотографиям, воспоминаниям. Каждый раз наша реконструкция обогащается новыми деталями, фактами. Для меня Иван Андреевич стал за годы реконструкции как родной. Именно он поставил точку в длившихся почти сутки переговорах", - говорит Андрей Медведев. Сам реконструктор, родившийся в Сталинграде и выросший в Волгограде, вспоминает о том, как на пионерские встречи приходили живые свидетели и участники Сталинградской Битвы: Яков Федотович Павлов, Михаил Степанович Шумилов и многие другие.

Отвечая на вопрос о том, что чувствует он сам, когда воссоздает этот исторический момент, говорит: "Я благодарен Ивану Ласкину. Благодарен человеку, который, преломив упорство немецких офицеров и не дав им оттянуть капитуляцию, сохранил жизнь тысячам солдат, которые каждый день гибли в Сталинграде."

В инсценировке в роли Фридриха Паулюса выступает Андрей Сандалов, сотрудник казачьего центра, педагог допобразования. Сам - наполовину донской казак, наполовину поволжский немец.

"На реконструкцию пленения я попал случайно. Лет шесть-семь назад ко мне на улице подошел молодой человек и сказал, что я очень похож на Паулюса, и предложил поучаствовать в реконструкции. Тогда я согласился. С тех пор много прочитал о немецком командующем, и сейчас стараюсь максимально войти в образ. Например, перед реконструкцией не ем весь день, чтобы выглядеть более изможденным. В обычной жизни немецкий генерал очень заботился о себе, мог дважды в день принимать ванну, а к моменту пленения опустился, не брился. Ему было не до этого - он находился в тяжелейшем физическом и моральном состоянии, у него даже левый глаз дергался", -рассказывает реконструктор. Он также признался и в том, что поначалу не мог испытывать ничего, кроме ненависти к немецкой форме - форме солдат, которые войной пришли на нашу Родину. Но сейчас считает, что тяготы войны нужно показать с обеих сторон - и с советской, и с немецкой - чтобы помнили о них все.

Сегодня в "Памяти" также проходят военно-историческая реконструкция "Немецкий госпиталь" и кукольный спектакль "Ганс в Сталинграде". Постановка организована совместно с кружком ДЮЦ "Сталинградский следопыт". Их можно увидеть с 11:00 до 17:00.









