В ДТП с автобусом в Ростовской области погиб подполковник МЧС из Волгограда









По уточненным данным, в страшном ДТП, которое произошло сегодня утром в Ростовской области, погибли трое жителей Волгоградской области, среди которых подполковник МЧС Владимир Кочетков, сообщает ИА "Высота 102". В региональном главке МЧС информацию о гибели начальника службы РХБ защиты Владимира Кочеткова подтвердили. Известно, что он был направлен в Ростов-на-Дону в командировку. По предварительной информации, жертвами ДТП также стал ребенок 2013 года рождения из Волгоградской области и мужчина 1962 года рождения.

По данным оперативных служб автобус, следовавший по маршруту "Саратов-Ростов", попал в ДТП около 4 утра на 318 км автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. Сообщается о четырех погибших и 14 пострадавших. По данным МВД, основная версия причины ДТП — превышение водителем скорости движения в условиях гололеда. Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет.







