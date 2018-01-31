Дети воевавших за Сталинград генералов и маршалов прибывают в Волгоград на празднование 2 февраля

В город-герой Волгоград на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве прибывают дети воевавших здесь генералов и маршалов, сообщает ИА "Высота 102". По данным городских властей, участие в торжествах примут сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева Илья Родимцев, сын маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза Александра Василевского Игорь Василевский и дочь маршала Советского Союза, героя Советского Союза Андрея Еременко Татьяна Еременко.

Отметим, что именами этих полководцев, которые ковали Сталинградскую победу, названы улицы в Волгограде. Маршал Василевский руководил оборонительными действиями, участвовал в выработке плана контрнаступления, осуществлял непосредственное руководство отражением контрудара немецко-фашистских войск на котельниковском и тормосиновском направлениях. Под командованием Родимцева особенно отличились в боях за Сталинград части 13-й гвардейской дивизии. Гвардейцы Родимцева освободили от гитлеровцев центр города, взяли штурмом Мамаев курган и 140 дней — до конца сражения - так и не дали противнику прорваться к Волге. Андрей Еременко был командующим Юго-Восточным, а затем Сталинградским фронтом. Почти четыре месяца войска Еременко сдерживали наступление противника в Сталинградской битве. Контрудары, организованные им в конце октября 42-го, позволили отвоевать рубежи, ставшие затем исходными для начала победного контрнаступления советских войск под Сталинградом.



