На въезде в Волгоград из Волжского буксуют легковушки

Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для Сталинграда времени – предвоенного и уже осажденного города. И зачастую газетный листок из плохой бумаги был единственным средством получения информации для сталинградцев и жителей области в то время, когда к городу подбиралась война и когда уже здесь шли ожесточенные бои. «Колхозная Ахтуба», «Ленинский путь», «Сталинградская правда» и другая периодика издавалась как в самом городе и его окрестностях, так и в самых отдаленных районах, куда война не дошла. О чем писали газеты того времени, как "били" врага метким словом и как...

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