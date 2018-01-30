







Четверо жителей республики Калмыкия задержаны полицейскими Волгоградской области по подозрению в сбыте фальшивых купюр на территории нескольких регионов России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на территории города-героя подозреваемые успели совершить несколько преступлений. Во всех случаях злоумышленники приходили в салоны сотовой связи, приобретали недорогие комплектующие к сотовым телефонам и расплачивались фальшивыми 5-тысячными купюрами. Оперативники установили, что к совершению этих деяний причастны одни и те же лица. По имеющейся информации, они совершили как минимум 11 фактов сбыта поддельных денег, а в двух случаях продавцы отказали им в приеме купюр.













Подозреваемым от 25 лет до 31 года, один из них ранее был судим за преступления, связанные с фальшивомонетничеством. Их задержали в Элисте во взаимодействии с коллегами из республиканского МВД и доставили в Волгоград для проведения следственных действий. Сейчас они находятся под стражей. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Установлена причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астрахани и Калмыкии. Возбуждено уголовное дело.



