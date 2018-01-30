В Волжском пройдут публичные слушания по обращению местных мусульман

Публичные слушания по обращению местной мусульманской религиозной организации «Союз мусульман» состоятся 1 марта в читальном зале филиала №11 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» на проспекте Ленина, 5 в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, местные мусульмане просят разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных по ул. Спортивная, 22 и 24 на острове Зеленый, под религиозное использование. Между тем, по данному адресу уже располагается помещение, в котором проходят религиозные обряды.

Напомним, еще в 2010 году имам Волжского Абдулла-хазрат заявлял о том, что в городе начнется строительство мечети с четырьмя минаретами. Мечеть должна была стать самой большой в области, там одновременно могли бы проводить обряды до тысячи человек. По словам имама, согласование на строительство мечети мусульманская организация получила годом раньше, а для будущей мечети тогдашнее руководство администрации Волжского (главой являлась Марина Афанасьева – прим. ред. ИА «Высота 102») выделило земельный участок в старой части города, недалеко от железнодорожного вокзала. Однако этим планам не суждено было сбыться: мечеть в указанном месте так и не появилась.



