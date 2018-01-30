В Волгограде началась генеральная репетиция парада в честь Сталинградской победы

Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом началась в эти минуты на площади Павших Борцов, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”.

В пешем строю пронесут флаги России, копию Знамени Победы, затем пройдет знаменная группа со штандартами фронтов, за ними пойдут переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты волгоградских вузов и солдаты в современной военной форме и новым вооружением, всего полторы тысячи человек.

Вслед за пешими колоннами по площади Павших Борцов двинется техника. Во главе нее легендарный танк победы Т-34, за ним новейшие бронеавтомобили "Тигр", далее последуют БТР-80, "Тайфун", БМП-3, танки Т-90, самоходные артиллерийские установки "МСТА-С", модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитно-ракетные комплексы "Тор" и другие. Каждую группу возглавит бронеавтомобиль "Тигр". Как стало известно информагентству, репетиция воздушного парада состоится в 14:00.



