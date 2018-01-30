Жители хутора Волгоградской области остались без переправы















Жители хутора Бубновский и станицы Михайловской Урюпинского района Волгоградской области в одночасье остались без переправы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, понтонный мост, который соединял два берега реки Хопер, разорвало на две части, скорее всего, перепадами температур. Впрочем, местные жители уверяют, что мост просто плохо подготовили к зиме. Попытки починить его ни к чему не привели: сейчас Хопер скован льдом.









Пока стоит лед, жители с риском для жизни преодолевают водную преграду с помощью самостоятельно оборудованного маршрута: в снег воткнули две палки и натянули проволоку. Потеря переправы лишила два населенных пункта транспортного сообщения. Между тем, на компрессорной станции, которая расположена недалеко от хутора Бубновский, работают несколько десятков жителей станицы Михайловская. Пока река покрыта ледовым панцирем, несколько километров люди проходят пешком. Однако, когда начнется ледоход, водную преграду придется объезжать километров за 150 в обе стороны при том, что дороги в весеннюю распутицу станут труднопроходимыми. «Скорее всего, моста у нас не будет до самого лета, и как будут люди добираться на работу, непонятно», - констатировали хуторяне.



