Сегодня на общественных слушаниях в зале администрации Ворошиловского района жители многоэтажных домов обсуждали вопрос строительства многоэтажки, которая возводится в микрорайоне на улице Баррикадной, 1 и разрешение на отклонение от предельных параметров. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство присутствующих проголосовали «за».

Между тем, выступившие на слушаниях некоторые волгоградцы заявили, что не согласны с застройщиком - компанией «Авангард-инвест», которая намеревается увеличить высоту дома с 30 до 55 метров, уменьшить отступ стен объекта от границ земельного участка с 3 метров до 0, сократить минимально необходимое количество парковочных мест с 153 до 74 и тем самым увеличить процент застройки территории. Многие при этом требовали «оставить все как есть». Кроме того, жильцы также заявили, что строительство нового многоквартирного дома приведет к транспортному коллапсу на данной территорий, к многочисленным конфликтам автолюбителей и жильцов.

Однако представители комитета по архитектуре города, застройщика, юридических служб, в свою очередь, пояснили, что права граждан, проживающих в соседних домах, никоим образом не нарушены. Строительство ведется с соблюдением всех градостроительных правил, проектная документация соответствует требованиям законодательства, технических регламентов, результатам инженерных изысканий, другим нормативным документам. Об этом свидетельствует положительное заключение экспертизы, подписанное 16-ю экспертами, с которым каждый участник слушаний мог ознакомиться. Более того, ни о каком возведении 18-этажного дома речь не идет, а само строительство «вообще не затрагивает интересы жителей близлежащих домов».

По словам выступающих со стороны застройщика представителей, территория, о которой идет речь, принадлежит ДОСААФ России. Дом спроектирован так, что никаких препятствий к подъезду нет. Предусмотрены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, что также отражено в заключении независимой экспертизы. Три этажа многоэтажки будут отданы школе ДОСААФ, но вход, согласно проекта, будет с противоположной стороны жилых подъездов, так что и здесь никто никому мешать не будет. Что касается парковки, то застройщик выделил для нее дополнительную площадь территории, которая также принадлежит ДОСААФ России и никак не ущемляет интересы волгоградцев. По словам руководителей компании-застройщика, они сами выступили инициаторами проведения слушаний, чтобы «подробно довести информацию до жителей и снять все вопросы».

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в 2012 году между компанией «Авангард-Инвест» и Центральным Советом ДОСААФ России заключен договор на строительство комплекса с помещениями радиотехнической школы. Основанием для заключения данного договора явилось постановление пленума Центрального Совета ДОСААФ России. В планируемом объекте расположены классы для занятий радиотехнической школы, актовый и спортивный залы, учебные помещения общей площадью около 2500 квадратных метров. Данный проект реализуется на земле, находящейся в собственности ДОСААФ России и задействует в проекте объекты, также находящиеся в его собственности.



