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Общество
 30.01.2018 19:56

На общественных слушаниях волгоградцы проголосовали за строительство многоэтажки в Ворошиловском районе

Сегодня на общественных слушаниях  в зале администрации Ворошиловского района жители многоэтажных домов обсуждали  вопрос  строительства многоэтажки, которая возводится в  микрорайоне на улице Баррикадной, 1  и разрешение  на отклонение от предельных параметров. Как сообщает  ИА «Высота 102», большинство присутствующих  проголосовали «за».
Между тем, выступившие на слушаниях  некоторые волгоградцы  заявили, что не согласны с застройщиком   - компанией  «Авангард-инвест», которая  намеревается увеличить высоту дома с 30 до 55 метров, уменьшить отступ стен объекта от границ земельного участка с 3 метров  до 0,  сократить минимально необходимое количество парковочных мест с 153 до 74 и тем самым увеличить процент застройки территории. Многие при этом требовали «оставить все как есть».  Кроме того, жильцы также заявили, что  строительство нового многоквартирного дома приведет к транспортному коллапсу на данной  территорий, к многочисленным конфликтам автолюбителей и  жильцов. 
Однако представители комитета по архитектуре города, застройщика, юридических служб, в свою очередь, пояснили, что права граждан, проживающих в соседних домах, никоим образом не нарушены. Строительство ведется с соблюдением всех градостроительных правил, проектная документация соответствует требованиям законодательства,  технических регламентов, результатам инженерных изысканий,  другим нормативным документам. Об этом свидетельствует положительное заключение экспертизы, подписанное 16-ю экспертами, с которым каждый участник слушаний мог ознакомиться. Более того, ни о каком возведении 18-этажного дома речь не идет, а само  строительство «вообще не затрагивает интересы жителей близлежащих домов». 
По словам выступающих со стороны застройщика представителей, территория, о которой идет речь, принадлежит ДОСААФ России. Дом спроектирован так, что никаких препятствий к подъезду нет. Предусмотрены  все  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,  что также отражено в заключении независимой экспертизы. Три этажа многоэтажки будут отданы школе ДОСААФ,  но вход, согласно проекта, будет с противоположной стороны жилых подъездов, так что и здесь никто никому мешать не будет. Что касается парковки, то застройщик выделил  для нее дополнительную площадь территории,  которая также принадлежит ДОСААФ России и никак не ущемляет интересы волгоградцев. По словам руководителей компании-застройщика, они сами выступили инициаторами проведения слушаний, чтобы «подробно довести информацию до жителей и снять все вопросы». 
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в 2012 году между компанией «Авангард-Инвест» и Центральным Советом ДОСААФ России заключен договор на строительство комплекса с помещениями радиотехнической школы. Основанием для заключения данного договора явилось постановление пленума Центрального Совета ДОСААФ России. В планируемом объекте расположены классы для занятий радиотехнической школы, актовый и спортивный залы, учебные помещения общей площадью около 2500 квадратных метров. Данный проект реализуется на земле, находящейся в собственности ДОСААФ России и задействует в проекте объекты, также находящиеся в его собственности. 

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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде все сильнее ощущается приближение самой главной даты истории города-герояКомментарии1
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В Волгоградской области объявили войну варварам-овощеводамКомментарии27
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Сталинградское детство волгоградки Юлии СоколовойКомментарии12
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«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
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В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)
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Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье
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