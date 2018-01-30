В Волгограде сойдутся в агитационной битве сторонники и противники перевода стрелок часов





Сегодня избирком Волгоградской области зарегистрировал две группы участников референдума, одна из которых «за» перевод стрелок часов на час вперед, другая – «против». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, уполномоченным представителям этих объединений выданы регистрационные свидетельства. Теперь у обеих неравнодушных к нашумевшей теме сторон появилась возможность вести в допускаемых законом формах агитацию, в том числе с 17 февраля в СМИ. Агитационный период прекращается за сутки до дня голосования.

В группу сторонников перевода стрелок часов вошли депутаты Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов, Ирина Карева, член общественной палаты региона Андрей Куприков, директор частной общеобразовательной школы в Волгограде Елена Никитина, член общественной палаты Волгограда Олег Ростовщиков и другие. Среди противников перехода Волгоградской области в новый часовой пояс (МСК+1), - члены общественной палаты региона Светлана Казаченок, Алексей Бардаков, депутаты облдумы Руслан Шарифов, Александр Осипов, Сергей Федюшкин, член общественной палаты региона Вячеслав Черепахин.

Напомним, референдум по вопросу целесообразности перевода стрелок часов в Волгоградской области на час вперед от Москвы состоится 18 марта – в день выборов президента России.