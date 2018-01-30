В Волгоградской области в Котельниковской ЦРБ – новый главврач

Сегодня экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения принял решение о назначении нового главврача в Котельниковской ЦРБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, больницу возглавит Дмитрий Кочетков, бывший заместитель главного врача в Светлоярской ЦРБ. Он приступит к обязанностям с 1 февраля. Дмитрий Кочетков сменил на должности Наталью Ушурову, накануне написавшую заявление об увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения.

Напомним, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 18 главных врачей. Средний возраст назначенных управленцев – 44 года.



