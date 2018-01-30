







Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко проверил в Волгограде готовность спецподразделений к проведению ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в ходе визита в город-герой, который состоялся в преддверии празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, Сергей Милейко побывал на главной высоте России - Мамаевом кургане, где возложил цветы к Вечному огню и оставил запись в книге памяти в Пантеоне Славы. Затем он посетил спецподразделения Росгвардии - отряд мобильного и особого назначения (ОМОН) и специальный отряд быстрого реагирования "Вектор".













Заместитель директора Росгвардии проинспектировал готовность подразделений к решению задач по охране общественного порядка в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



