В Волгограде автоподставщик-”миллионер” снова не смог уйти домой

Фигурант громкого дела о мошенниках-"автоподставщиках" Георгий Кадария останется под стражей, такое решение приняла апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Готовившему, по данным следствия, фиктивные акты о ДТП Кадарии не удалось отменить постановление Центрального райсуда о продлении срока содержания под стражей. Пробыть в СИЗО ему придется до начала апреля.

Как уже сообщало информагентство, в начале октября райсуд отпускал его под домашний арест, но тогда облсуд отменил это решение. Напомним, ущерб от действий этой группы "автоподставщиков" исчисляется миллионами, обвиняемыми по более чем сотне преступных эпизодов проходят 50 человек. По имеющимся сведениям, на свободе остается один из главных организаторов ОПГ - Олег Бородин. Ему удалось ускользнуть когда начались задержания участников. Сейчас он, возможно, скрывается на Кипре.



