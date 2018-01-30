«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области будут как никогда настойчиво звать на выборы







Смотрите сегодня в программе: заместитель генерального прокурора России теперь тоже в курсе, что жителей Волгоградской области хотят защитить от психически нездоровых граждан. Дело о сомнительном лечении ребенка с ветрянкой: на врачей частной клиники хотят подать в суд. Все на выборы: в квартиры жителей Волгоградской области постучатся члены избирательных комиссий. Экспозиция открыта: у бронекатера времен Сталинградской битвы, поднятого со дна Волги, сыграл военный оркестр и прозвучали патриотические речи.

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