|Аналитика
|30.01.2018 20:04
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области будут как никогда настойчиво звать на выборы
Смотрите сегодня в программе: заместитель генерального прокурора России теперь тоже в курсе, что жителей Волгоградской области хотят защитить от психически нездоровых граждан. Дело о сомнительном лечении ребенка с ветрянкой: на врачей частной клиники хотят подать в суд. Все на выборы: в квартиры жителей Волгоградской области постучатся члены избирательных комиссий. Экспозиция открыта: у бронекатера времен Сталинградской битвы, поднятого со дна Волги, сыграл военный оркестр и прозвучали патриотические речи.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Общество
|30.01.2018 19:56
На общественных слушаниях волгоградцы проголосовали за строительство многоэтажки в Ворошиловском районе
Сегодня на общественных слушаниях в зале администрации Ворошиловского района жители многоэтажных домов обсуждали вопрос строительства многоэтажки, которая возводится в микрорайоне на улице Баррикадной, 1 и разрешение на отклонение от предельных параметров. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство присутствующих проголосовали «за». Между тем, выступившие на слушаниях некоторые волгоградцы заявили, что не согласны с застройщиком - компанией «Авангард-инвест», которая намеревается увеличить высоту дома с 30 до 55 метров, уменьшить отступ стен объекта от границ земельного участка с 3 метров до 0, сократить минимально необходимое количество парковочных мест с 153 до 74 и тем самым увеличить процент застройки территории. Многие при этом требовали...
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|Общество
|30.01.2018 17:43
Сегодня избирком Волгоградской области зарегистрировал две группы участников референдума, одна из которых «за» перевод стрелок часов на час вперед, другая – «против». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, уполномоченным представителям этих объединений выданы регистрационные свидетельства. Теперь у обеих неравнодушных к нашумевшей теме сторон появилась возможность вести в допускаемых законом формах агитацию, в том числе с 17 февраля в СМИ. Агитационный период прекращается за сутки до дня голосования. В группу сторонников перевода стрелок часов вошли депутаты...
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|Общество
|30.01.2018 17:17
Сегодня экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения принял решение о назначении нового главврача в Котельниковской ЦРБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, больницу возглавит Дмитрий Кочетков, бывший заместитель главного врача в Светлоярской ЦРБ. Он приступит к обязанностям с 1 февраля. Дмитрий Кочетков сменил на должности Наталью Ушурову, накануне написавшую заявление об увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения. Напомним, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 18 главных...
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|Выборы
|30.01.2018 17:11
До 15% основных рекламных площадей в Волгограде, Волжском и Камышине с начала февраля будут отданы под выборную тематику. Как заявил сегодня на пресс-конференции председатель избиркома региона Виктор Черячукин, с 1 февраля комиссия активизирует информационную кампанию с тем, чтобы побудить избирателей прийти на выборы президента 18 марта. В целом на территории Волгоградской области по заказу избиркома будет размещено не менее 325 билбордов размером 3х6м и порядка 35 баннеров сити-формата (120х180см). в 1100 единицах общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы, электрички) будут оповещать население о важном событии марта текущего года. Еще 10 тысяч плакатов формата А2 расклеят на видных общественных местах. На видеоэкранах...
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|Здравоохранение
|30.01.2018 17:00
Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на...
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|Общество
|30.01.2018 16:33
Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко проверил в Волгограде готовность спецподразделений к проведению ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в ходе визита в город-герой, который состоялся в преддверии празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, Сергей Милейко побывал на главной высоте России - Мамаевом кургане, где возложил цветы к Вечному огню и оставил запись в книге памяти в Пантеоне Славы. Затем он посетил спецподразделения Росгвардии - отряд мобильного и особого назначения (ОМОН) и специальный отряд быстрого реагирования "Вектор". Заместитель директора Росгвардии проинспектировал готовность подразделений к...
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|Расследования
|30.01.2018 16:32
Фигурант громкого дела о мошенниках-"автоподставщиках" Георгий Кадария останется под стражей, такое решение приняла апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Готовившему, по данным следствия, фиктивные акты о ДТП Кадарии не удалось отменить постановление Центрального райсуда о продлении срока содержания под стражей. Пробыть в СИЗО ему придется до начала апреля. Как уже сообщало информагентство, в начале октября райсуд отпускал его под домашний арест, но тогда облсуд отменил это решение. Напомним, ущерб от действий этой группы "автоподставщиков" исчисляется миллионами, обвиняемыми по более чем сотне преступных эпизодов проходят 50 человек. По имеющимся сведениям, на свободе...
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|Экономика
|30.01.2018 16:18
Сегодня на сайте госзаказов размещено еще три лота на предоставление кредита для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, администрации Волгограда понадобилось еще 800 миллионов рублей, за пользование которыми мэрия готова заплатить около 230 миллионов рублей в качестве процентов. Накануне, как уже сообщало информагентство, администрация города разместила несколько лотов на привлечение кредита в сумме 3 миллиардов рублей с начальной ценой контрактов в 850 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма кредита, который берет администрация Волгограда, составила 3,8 миллиарда рублей. Бюджет города может разориться на один миллиард рублей, которые уйдут на...
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|Расследования
|30.01.2018 15:59
Волгоградский облсуд оставил под стражей Михаила Мирсагатов, которого следствие считает одним из виновников драки со стрельбой и поножовщиной в Красноармейском районе. Об этом ИА А "Высота 102" сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Мужчине не удалось обжаловать решение Красноармейского райсуда, арестовавшего его до 18 марта. Напомним, что 18 января в результате стычки с применением холодного и огнестрельного оружия у кафе "Русский чай" пострадали четыре человека. Один из них, 24-летний молодой человек умер в больнице. Сейчас сам Мирсагатов находится под охраной в больнице, в той стычке он получил несколько ранений.
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|Телекурьер
|30.01.2018 15:23
В студии волгоградского муниципального телевидения в передаче "Скажите честно" прошло обсуждение ситуации в региональной журналистике, в котором приняли участие главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, главный редактор газеты «Городские вести» и он же телеведущий Станислав Анищенко и главный редактор еженедельника «МК в Волгограде» Евгений Калинин. Поводом для дискуссии стала статья, опубликованная на сайте ИА «Высота 102» - «Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Что такое критика власти, и почему она не имеет ничего общего с анонимными выпадами, кто стоит за обвинениями в «ангажированности» СМИ, как региональные события...
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|Общество
|30.01.2018 15:21
В Волгоградской области управляющая компания ООО «ЖЭК», третья по счету после ООО «МДМ – Комсервис» и ООО «ПалласСтройДом», из-за плохой работы лишилась права работать на рынке услуг, - сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора. Лицензия управляющей организации ООО «ЖЭК» была предоставлена в апреле 2015 года. Однако работа УК неоднократно вызывала нарекания со стороны жильцов и надзорных органов. Инспекторами фиксировались нарушения в содержании многоквартирных домов и общего имущества собственников помещений, а на выдаваемые предписания управляющая организация должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности. В июле 2017 года инспекция Госжилнадзора обратилась в суд с иском о лишении...
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|Аналитика
|30.01.2018 15:01
Среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает четвертое место в списке регионов с самыми дорогими квартирами. Так, за 60 млн рублей в Волгограде реализуется квартира площадью 390 кв. м на улице Батальонной улице рядом с Центральным парком культуры и отдыха и набережной Волги. Лот, занимающий целый этаж, предлагается с дорогой отделкой в современном стиле, с мебелью и техникой, а также двумя машиноместами на парковке во дворе дома. Таковы данные аналитиков ЦИАН, которые провели исследование рынка ЮФО и составили рейтинг входящих в округ субъектов федерации по максимальной стоимости квартир на «вторичке», сообщает ИА «Высота 102». Диапазон цен в пятерке самых...
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|Расследования
|30.01.2018 14:59
Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку 1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно было изменено на 1 (!) мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя...
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|Экономика
|30.01.2018 14:57
Губернатор Волгоградской Андрей Бочаров области посетил строительные площадки школы и детского сада в микрорайоне «Долина»
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с рабочей поездкой посетил микрорайон «Долина», реализуемый инвестиционно-строительной компанией «Запад». Глава региона ознакомился с ходом строительства новой школы «Долина знаний» на 1000 мест и детского сада «Долина детства» на 245 мест, которые начнут свою работу 1 сентября 2018 года. Корреспондент ИА «Высота 102» побывал на строительных площадках. В новой школе помимо учебных классов будут два спортзала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. На территории предусмотрены мини-футбольное и волейбольное поля. По оснащенности...
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|Происшествия
|30.01.2018 14:31
Отечественную легковушку, оставленную с заведенным двигателем, угнал злоумышленник у молодого автомобилиста из Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 20-летний фроловчанин стал прогревать перед поездкой свой "ВАЗ" пятой модели, который стоял в гараже. А сам на несколько минут зашел в дом. Но, вернувшись, увидел, что машина исчезла. Тогда он вызвал полицию. Во время плана "Перехват" правоохранители нашли угнанный транспорт в пяти километрах от дома. А вскоре задержали и любителя чужих машин. Им оказался 36-летний, имеющий судимость мужчина без гражданства. По его словам, решение об угоне он принял спонтанно - увидел в...
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30 января 20:04
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области будут как никогда настойчиво звать на выборы 12
30 января 19:56
30 января 17:43
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30 января 13:20
30 января 13:15
Аналитика
30 января 20:04
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области будут как никогда настойчиво звать на выборы 12
30 января 15:01
30 января 10:33
28 января 19:09
26 января 20:02
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