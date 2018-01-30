Отечественную легковушку, оставленную с заведенным двигателем, угнал злоумышленник у молодого автомобилиста из Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 20-летний фроловчанин стал прогревать перед поездкой свой "ВАЗ" пятой модели, который стоял в гараже. А сам на несколько минут зашел в дом. Но, вернувшись, увидел, что машина исчезла. Тогда он вызвал полицию. Во время плана "Перехват" правоохранители нашли угнанный транспорт в пяти километрах от дома. А вскоре задержали и любителя чужих машин. Им оказался 36-летний, имеющий судимость мужчина без гражданства. По его словам, решение об угоне он принял спонтанно - увидел в...

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