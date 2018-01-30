Самая дорогая квартира в Волгограде продается за 60 млн рублей





Среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает четвертое место в списке регионов с самыми дорогими квартирами. Так, за 60 млн рублей в Волгограде реализуется квартира площадью 390 кв. м на улице Батальонной улице рядом с Центральным парком культуры и отдыха и набережной Волги. Лот, занимающий целый этаж, предлагается с дорогой отделкой в современном стиле, с мебелью и техникой, а также двумя машиноместами на парковке во дворе дома.

Таковы данные аналитиков ЦИАН, которые провели исследование рынка ЮФО и составили рейтинг входящих в округ субъектов федерации по максимальной стоимости квартир на «вторичке», сообщает ИА «Высота 102».

Диапазон цен в пятерке самых дорогих квартир в Волгограде - от 15 до 60 млн рублей. При составлении рейтинга самой дорогой недвижимости исключены индивидуальные домовладения и объекты без отделки.

Самый высокий показатель на юге России был зафиксирован в Краснодарском крае – самая дорогая квартира в Сочи обойдется в 570 млн рублей. А замыкает топ-5 город федерального значения Севастополь, где максимум составляет 46 млн рублей.



