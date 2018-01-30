До 15% основных рекламных площадей в Волгограде, Волжском и Камышине с начала февраля будут отданы под выборную тематику. Как заявил сегодня на пресс-конференции председатель избиркома региона Виктор Черячукин, с 1 февраля комиссия активизирует информационную кампанию с тем, чтобы побудить избирателей прийти на выборы президента 18 марта.

В целом на территории Волгоградской области по заказу избиркома будет размещено не менее 325 билбордов размером 3х6м и порядка 35 баннеров сити-формата (120х180см). в 1100 единицах общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы, электрички) будут оповещать население о важном событии марта текущего года. Еще 10 тысяч плакатов формата А2 расклеят на видных общественных местах. На видеоэкранах в магазинах, торговых, спортивных центрах, МФЦ, отделениях Пенсионного фонда, соцзащиты населения будут транслироваться ролики о предстоящих выборах. Региональные телеканалы также присоединятся к ударной информационной кампании избирательной комиссии. В преддверии дня голосования практически на каждом подъезде каждого жилого многоквартирного дома в регионе появится плакаты (всего их отпечатают 100 тысяч штук) с адресами избирательных участков.

«Центризбирком задал такой тон, поставил задачу, чтобы выборы прошли с максимальным информированием избирателей. Кампания по своим масштабам беспрецедентная. Рассчитываем, что последние два ее этапа - в феврале и марте – будут ударными и побудят граждан принять участие в выборах», - заключил председатель облизбиркома.

Напомним, с 15 февраля члены участковых комиссий, помимо прочего, начнут поквартирные обходы жителей региона с целью поподробнее рассказать им о выборах президента.



