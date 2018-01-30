В Волгоградской области нерадивую УК лишили лицензии

В Волгоградской области управляющая компания ООО «ЖЭК», третья по счету после ООО «МДМ – Комсервис» и ООО «ПалласСтройДом», из-за плохой работы лишилась права работать на рынке услуг, - сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора. Лицензия управляющей организации ООО «ЖЭК» была предоставлена в апреле 2015 года. Однако работа УК неоднократно вызывала нарекания со стороны жильцов и надзорных органов. Инспекторами фиксировались нарушения в содержании многоквартирных домов и общего имущества собственников помещений, а на выдаваемые предписания управляющая организация должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности.

В июле 2017 года инспекция Госжилнадзора обратилась в суд с иском о лишении ООО «ЖЭК» разрешительного документа. Суд поддержал позицию инспекции, однако руководство компании не согласилось с решением и обратилось в апелляционную инстанцию 29 января 2018 года на заседании Двенадцатого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Волгоградской области об аннулировании лицензии без изменений оставлено в силе.

Еще одно подобное дело рассматривается в отношении ООО «Управляющая компания «Волга-Комсервис». Как заметили в ведомстве, Волгоградская область стала первой в России, где недобросовестные управляющие компании начали лишать лицензий.



