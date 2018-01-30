В Волгограде подозреваемому в 45-миллионном уклонении от налогов "смягчили" домашний арест

Подозреваемому в уклонении от уплаты 45 миллионов рублей налога гендиректору суровикинской строительной фирмы Омари Кварацхелия Волгоградский областной суд “смягчил” домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня облсуд подтвердил постановление Центрального районного суда о содержании подозреваемого под домашним арестом. А также разрешил ему, с ведома следователя, ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и учреждения здравоохранения.

Напомним, по данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, руководитель специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей организации внес в декларации ложные данные о пяти фирмах, которые якобы были его субподрядчиками в 2014 и 2015 годах. Также на "бумаге" эти фирмы-однодневки выступали поставщиками необходимых для ремонта дорог материалов: щебня, битума и др.



