Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 30.01.2018 13:40

В Волгограде подозреваемому в 45-миллионном уклонении от налогов "смягчили" домашний арест

Подозреваемому  в уклонении от уплаты 45 миллионов рублей налога гендиректору суровикинской строительной фирмы Омари Кварацхелия Волгоградский областной суд “смягчил” домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня облсуд подтвердил постановление Центрального районного суда о содержании подозреваемого под домашним арестом. А также разрешил ему, с ведома следователя, ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и учреждения здравоохранения. 
Напомним, по данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, руководитель специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей организации  внес в декларации ложные данные о пяти фирмах, которые якобы были его субподрядчиками  в 2014 и 2015 годах. Также  на "бумаге" эти фирмы-однодневки выступали поставщиками  необходимых для ремонта дорог материалов: щебня, битума и др. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

«Волжская кузница» переходит под прямое управление собственникаНа турнире по хоккею волгоградцу вручили клюшку с автографом Владислава ТретьякаПрокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в городе Волжском Волгоградской областиВ Волгограде участники "забастовки избирателей" готовились к задержаниямВ Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
 
Актуальные интервью и комментарии

«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве

В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»

На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»

Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...

Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...

В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...

Происшествия 30.01.2018 14:31

Отечественную легковушку, оставленную с заведенным двигателем, угнал злоумышленник у молодого автомобилиста из Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 20-летний фроловчанин  стал прогревать перед поездкой свой  "ВАЗ" пятой модели, который стоял в гараже. А сам  на несколько минут зашел в дом. Но, вернувшись, увидел, что машина исчезла. Тогда он вызвал полицию. Во время плана "Перехват" правоохранители нашли угнанный транспорт в пяти километрах от дома. А вскоре задержали и любителя чужих машин. Им оказался 36-летний, имеющий судимость мужчина без гражданства. По его словам, решение об угоне он принял спонтанно - увидел в...
Прочитана: 161 раз
Здравоохранение 30.01.2018 14:06

Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на...
Прочитана: 2137 раз
Газетный киоск 30.01.2018 14:04

Россияне назвали битву за Сталинград важнейшим событием Великой Отечественной войны Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более половины (55%) россиян поставили Сталинградскую битву на первое место среди важнейших событий Великой Отечественной войны, имевших решающее значение для победы над гитлеровской Германией в 1945 году, сообщили "Интерфаксу" социологи ВЦИОМ. Также россияне говорят о значимости прорыва блокады Ленинграда (47%), битвы на Курской дуге и битвы под Москвой (по 43%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 января среди 2000 респондентов. По мнению большинства россиян, для того, чтобы увековечить память о Сталинградской битве, необходимо больше рассказывать об этом событии на уроках истории (69%),...
Прочитана: 132 раз
Общество 30.01.2018 13:20

Для повышения транспортной доступности заполотновской части Центрального района учреждены две новые автобусные остановки на ул. Хиросимы: «Ул. Пархоменко» и «Ул. Хиросимы». О необходимости создать эти остановочные пункты жители расположенных поблизости жилых кварталов сообщали по телефонам горячей линии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, до настоящего времени в этой части Центрального района расстояние между остановками общественного транспорта «Ул. 7-й Гвардейской» и «Ул. Хиросимы», расположенной на Второй продольной магистрали, составляло свыше 1 км. С введением в обоих направлениях движения новой остановки «Ул. Пархоменко», расположенной напротив дома №2 по ул. Хиросимы, расстояние между двумя ближайшими остановочными пунктами уменьшится вдвое. Для удобства...
Прочитана: 601 раз
Астрахань 30.01.2018 13:15

Астрахань готовится к ЧМ-18 по футболу К чемпионату мира по футболу в 2018 году обновят астраханский парк «Аркадия», который утвержден в качестве фан-зоны чемпионата мира по футболу – 2018. Любимое место отдыха обзаведётся фонтаном, большой площадкой и переносными трибунами для массовых мероприятий. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Фонтан станет основным украшением парка:  будет состоять из традиционной чаши с водой и так называемого сухого фонтана, на который можно подняться. Большое внимание будет уделено озеленению, а также созданию мест отдыха. Помимо трибун, тут появится большой экран, по которому будут транслировать матчи, ролики о командах-участницах и другие информационные материалы, связанные с мундиалем. Завершить...
Прочитана: 395 раз
Общество 30.01.2018 13:10

Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутике Для поквартирных обходов члены избиркомов получат специальную экипировку. Как рассказал сегодня журналистам  в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, в ближайшее время из ЦИКа поступят специальные нагрудные значки для всех членов УИКов. Помимо этого, региональный избирком самостоятельно организовал закупку шарфов и сумок с эмблемой комиссии, по которым жители региона смогут узнать членов УИКов. С  с 15 февраля они начинают подомовые обходы электората. Представители участков для голосования напомнят жителям о предстоящих выборах, а  также оповестят о новом порядке голосования не по месту регистрации и вручат иллюстрированные памятки с полезной...
Прочитана: 2946 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.01.2018 12:55

В Волгограде осужденный написал песню в честь 75-й годовщины Победы под Сталинградом «…Мы помним об этом, в сердце храним, и значит, мы живы!» - так звучит припев песни, которую осужденный исправительной колонии №9 Сергей посвятил Сталинградской Победе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области,  он отбывает наказание в колонии за тяжкое преступление. Однако за два года, которые он провел в исправительном учреждении, переосмыслил многое, - утверждают в УФСИН. Не случайно и военно-патриотическое направление его творческой деятельности: Сергей работает в музее Боевой Славы колонии и может рассказать о каждом экспонате. Увлекается историей и много читает. Он уверен, что память о подвиге защитников Сталинграда...
Прочитана: 551 раз
Политика 30.01.2018 12:54

В администрации Волгоградской области подготовили перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Госдумы РФ и депутатов Волгоградской облдумы с избирателями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления, список  состоит всего из двух пунктов – это актовый зал библиотеки имени Горького и малый зал Волгоградского планетария. Для того, чтобы встретиться с избирателями в помещении, депутатам необходимо подать заявку на проведение мероприятия в адрес учреждения, в котором определены такие места, причем залы библиотеки и планетария будут предоставляться им безвозмездно. Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы приняли новые правила проведения публичных мероприятий, которыми регламентировали свои встречи с избирателями. Теперь народные...
Прочитана: 487 раз
Экономика 30.01.2018 12:14

За последние три месяца количество абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые перешли на электронный платежный документ, возросло до более 20-ти тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в личный кабинет на сайте и электронную почту абонента уже  первого числа месяца, следующего за расчетным. «Нашим абонентам нравится оперативная доставка электронных квитанций. Электронный счет  всегда под рукой в компьютере или смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажного. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из личного кабинета на сайте компании. Также электронную квитанцию можно...
Прочитана: 1011 раз
Общество 30.01.2018 11:53

После окончания утренних заторов на основных городских магистралях и дорогах районного значения постепенно увеличивается скорость обработки улично-дорожной сети города коммунальной техникой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в условиях затрудненного дорожного движения скорость работы снегоуборочной техники не превышала 15 километров в час из-за того, что водители не всегда предоставляли преимущество в движении.  С окончанием же утреннего часа пик скорость работы коммунально-дорожной техники выросла: на крупных автодорогах скорость обработки и очистки дорожного полотна увеличена до 30, а на некоторых участках до 40 километров в час. Сейчас на уборке улично-дорожной сети и вывозе собранного снега задействовано 96 единиц спецтехники.   Напомним,...
Прочитана: 990 раз
Расследования 30.01.2018 11:33

Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку  1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно  было изменено на 1 (!)  мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя...
Прочитана: 4264 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.01.2018 10:52

Волгоградская выставка о Сталинграде отправилась в Европу Сегодня фотодокументальная выставка, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, отправляется в тур по пяти европейским странам: Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии. Первыми экспозицию увидят жители Парижа в Российском духовно-культурном православном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, она построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин. Материалы выставки адаптированы для стран, в которых она будет экспонироваться. Так, в Париже...
Прочитана: 660 раз
Политика 30.01.2018 10:45

Сегодня в Москве Владимир Путин проведет первую встречу со своими доверенными лицами. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградскую область представят трое человек -  руководитель СП «Донское» Александр Колесниченко, представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец и главный врач областной детской больницы Светлана Емельянова. Всего в списке доверенных лица Владимира Путина на данный момент числятся 476  человек из 600 возможных по закону. В данный перечень включены, в том числе, известные деятели культуры - режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Евгений Петросян, Сергей Безруков, Михаил Галустян и др. В полномочиях доверенных лица кандидата...
Прочитана: 1348 раз
Телекурьер 30.01.2018 10:42

В студии волгоградского муниципального телевидения в передаче "Скажите честно" прошло обсуждение ситуации в региональной журналистике, в котором приняли участие главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, главный редактор газеты «Городские вести» и он же телеведущий Станислав Анищенко и главный редактор еженедельника «МК в Волгограде» Евгений Калинин. Поводом для дискуссии стала статья, опубликованная на сайте ИА «Высота 102» - «Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Что такое критика власти, и почему она не имеет ничего общего с анонимными выпадами, кто стоит за обвинениями в «ангажированности» СМИ,  как региональные события...
Прочитана: 4212 раз
Аналитика 30.01.2018 10:33

Прокуратура Волгоградской области помогла вернуть 320 миллионов рублей зарплатного долга О работе с руководителями предприятий, задолжавших своим работникам зарплату, выявлении недобросовестных застройщиков, взыскании долгов в сфере ЖКХ и многом другом говорят  сегодня на коллегии,  посвященной итогам минувшего года,  в Волгоградской областной прокуратуре, передает корреспондент ИА “Высота 102”. Как отметил прокурор области Максим Ершов, в 2017 году благодаря принятым надзорным ведомством мерам сотрудникам предприятий выплатили более 320 миллионов рублей зарплатных долгов.  В результате проверок проблемных застройщиков у 11  были выявлены нарушения, в том числе и нецелевое использование денег дольщиков. В органы предварительного расследования  прокурорами направлено 13 материалов, по которым было возбуждено 9 уголовных дел. В сфере ЖКХ работниками ведомства...
Прочитана: 1160 раз


30 января 14:31
У жителя Волгоградской области угнали авто, пока тот пытался его прогреть
30 января 14:06
Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
30 января 14:04
Россияне назвали битву за Сталинград важнейшим событием Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
30 января 13:40
В Волгограде подозреваемому в 45-миллионном уклонении от налогов "смягчили" домашний арест Комментарии1
30 января 13:20
В Волгограде появились две новые автобусные остановки Комментарии3
30 января 13:15
Астрахань готовится к ЧМ-18 по футболу Комментарии1Смотреть фотографии
30 января 13:10
Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутике Комментарии16Смотреть фотографии
30 января 12:55
В Волгограде осужденный написал песню в честь 75-й годовщины Победы под Сталинградом Комментарии4Смотреть фотографии
30 января 12:54
Депутатов Волгоградской облдумы отправили в планетарий Комментарии4
30 января 12:14
Волгоградцы переходят на электронные квитанции
30 января 11:53
В Волгограде снегоуборочная техника разогналась до 40 километров в час Комментарии7
30 января 11:33
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютов Комментарии21
30 января 10:52
Волгоградская выставка о Сталинграде отправилась в ЕвропуСмотреть фотографии
30 января 10:45
Трое доверенных лиц Путина от Волгоградской области готовятся к встрече с президентом Комментарии8
30 января 10:42
Волгоградские журналисты разобрали «черные» и «белые» стороны профессии Комментарии9Cмотреть видео
30 января 10:33
Прокуратура Волгоградской области помогла вернуть 320 миллионов рублей зарплатного долга Комментарии9Смотреть фотографии
30 января 09:42
Член регионального штаба Владимира Путина покидает избирком Волгоградской области Комментарии17Смотреть фотографии
30 января 09:18
В Волгограде в результате столкновения автобуса и маршрутки пострадала женщина Комментарии10
30 января 06:58
Солдат из Подмосковья навсегда остался лежать в сталинградской земле Комментарии8Смотреть фотографии
30 января 04:30
В Волгограде волонтеров ЧМ-2018 накормят на 5 миллионов Комментарии16
Расследования
30 января 13:40
В Волгограде подозреваемому в 45-миллионном уклонении от налогов "смягчили" домашний арест Комментарии1
30 января 11:33
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютов Комментарии21
29 января 15:23
В Волгограде пересмотрят дело тюремного врача Комментарии3
29 января 11:41
В Волгоградской области замдиректора колледжа выпускал “липовых” трактористов Комментарии2
29 января 11:32
Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа на проспекте Университетский передано в суд Комментарии10
29 января 11:28
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родители Комментарии45Смотреть фотографии
27 января 11:06
Житель Волгоградской области избил сотрудника похоронной фирмы и разбил его авто
26 января 17:13
Претендентом на ремонт здания администрации Волгоградской области займутся правоохранители Комментарии15
26 января 16:33
В Волгограде следователь фальсифицировал дела Комментарии12
26 января 16:04
В Волгограде полтора года колонии получил мошенник-автоподжигатель Комментарии2
26 января 12:26
В Волгоградской области сельский депутат ответит за гибель пенсионерки-инвалида в выгребной яме Комментарии3
26 января 11:10
В Волгоградской области семья бутлегеров собиралась выпить 1200 бутылок водки из Казахстана Комментарии7
26 января 10:16
В Волжском шутник-санитар наказан за «минирование» станции скорой помощи Комментарии6
26 января 07:49
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево» Комментарии63
25 января 13:40
В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режимеСмотреть фотографии
25 января 13:28
В Волгограде начался суд над обвиняемыми в серии разбойных нападений на магазины и ломбарды Комментарии5Смотреть фотографии
25 января 10:51
В Волгоградской области осудили директора стройфирмы за неуплату 18 млн рублей налогов Комментарии4
24 января 17:50
«Сбербанк» продемонстрировал антисоциальную ориентацию: требует от инвалида денег, которые тот ему не должен Комментарии11Смотреть фотографииCмотреть видео
24 января 16:35
Мэрия Волжского проиграла суд по делу об убийственном «наследстве» экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Комментарии13Смотреть фотографии
24 января 15:45
В Волгограде налоговый инспектор ради новой работы злоупотребила полномочиями Комментарии3
24 января 14:47
Шесть граждан Украины предстанут в Волгограде перед судом по обвинению в наркоторговле Комментарии1
24 января 12:29
Бизнесмену из Волгограда грозит срок за невыплату зарплаты 170 вахтовикам Комментарии4
23 января 19:47
В Волгограде суд сделал серьезную “скидку” любителям электроудочек Комментарии1
23 января 17:44
В Волгограде слесаря осудили за припрятанные на работе оружие и наркотики
23 января 16:14
Подозреваемый в стрельбе и поножовщине на юге Волгограда отпущен на свободу Комментарии18Смотреть фотографии
23 января 15:30
В Волгограде огласили приговор отцу-насильнику, подсадившему малолетнюю дочь на наркотики Комментарии3
23 января 13:00
Жителю Волгоградской области ужесточили приговор за ограбление брата Комментарии2
23 января 12:41
Ущерб от экономических преступлений в Волгоградской области оценили почти в 3 млрд рублей Комментарии16Смотреть фотографии
22 января 16:32
Более 100 млн рублей налогов "увел" коммерсант из Волгоградской области Комментарии2
22 января 15:13
Единственного пережившего смертельное застолье мужчину будут судить в Волгоградской области
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 30 Января, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Января, Вт
1 $ 56.2908 руб.
1 € 69.8513 руб.
1 GBP 79.5220 руб.
1 CHF 60.0179 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по новому остановочному павильонуКомментарии101
В Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018Комментарии77
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»Комментарии63
Воспитанники волгоградских ДЮСШ теряют позиции в олимпийских видах спортаКомментарии51
Численность населения Волгоградской области сократиласьКомментарии46
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родителиКомментарии45
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублейКомментарии43
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»Комментарии43
Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской областиКомментарии42
В Волгограде во время ЧМ-2018 будет ни пройти, ни проехатьКомментарии41
Главный судебный пристав Волгоградской области покинул должностьКомментарии38
В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадомКомментарии32
Рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината оснащается современной проходческой техникойКомментарии32
В избирком Волгоградской области о себе заявили противники перевода стрелок часовКомментарии32

Самые читаемые новости

«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
Просмотров: 30843
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)
Просмотров: 14495
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области хотят защитить от психбольныхКомментарии1
Просмотров: 13701
В Волгограде участники "забастовки избирателей" готовились к задержаниям
Просмотров: 7959
В Волгоградской области место на кладбище подарили друзья жительнице Волжского
Просмотров: 7663
Под Волгоградом одиннадцать спортсменов-рыболовов пять часов гоняли окуней
Просмотров: 6564
Волгоградцам рекомендуют 2 февраля пересесть на общественный транспорт
Просмотров: 5542
Свалкой вблизи Светлого Яра в Волгоградской области занялись сотрудники прокуратуры и природоохранных служб
Просмотров: 4942
В Волгограде лицеисты удивили фронтовиков познаниями истории Великой Отечественной войныКомментарии2
Просмотров: 4468
Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье
Просмотров: 4353

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
Рекомендации: +69 / 2-
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадомКомментарии32
Рекомендации: +69 / 3-
Зеркало для волгоградского герояКомментарии9
Рекомендации: +55 / 15-
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»Комментарии43
Рекомендации: +44 / 8-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде все сильнее ощущается приближение самой главной даты истории города-герояКомментарии1
Рекомендации: +36 / 15-
В Волгоградской области объявили войну варварам-овощеводамКомментарии27
Рекомендации: +36 / 2-
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битвеКомментарии21
Рекомендации: +35 / 13-
В Волжском Волгоградской области на месте взрыва газа в жилом доме развернут оперативный штаб (ВИДЕО)
Рекомендации: +34 / 17-
Сталинградское детство волгоградки Юлии СоколовойКомментарии12
Рекомендации: +33 / 5-
Вдова участника войны в Волгоградской области ждет обещанное жилье
Рекомендации: +32 / 2-