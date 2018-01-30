В Волгограде появились две новые автобусные остановки

Для повышения транспортной доступности заполотновской части Центрального района учреждены две новые автобусные остановки на ул. Хиросимы: «Ул. Пархоменко» и «Ул. Хиросимы». О необходимости создать эти остановочные пункты жители расположенных поблизости жилых кварталов сообщали по телефонам горячей линии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, до настоящего времени в этой части Центрального района расстояние между остановками общественного транспорта «Ул. 7-й Гвардейской» и «Ул. Хиросимы», расположенной на Второй продольной магистрали, составляло свыше 1 км. С введением в обоих направлениях движения новой остановки «Ул. Пархоменко», расположенной напротив дома №2 по ул. Хиросимы, расстояние между двумя ближайшими остановочными пунктами уменьшится вдвое. Для удобства горожан также появился дополнительный остановочный пункт напротив дома №16А по ул. Хиросимы по направлению движения к ул. Рокоссовского. Кроме того, изменилось расположение остановки «Ул. Хиросимы» на другой стороне улицы по направлению движения к просп. им. В. И. Ленина: остановочный пункт перенесен на 100 м ближе к ул. Пархоменко. Нововведение позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении ул. Рокоссовского и Хиросимы и улучшить транспортную доступность жилого массива, расположенного в границах ул. Уральской и Хиросимы, заверили в администрации Волгограда.