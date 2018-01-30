ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России в 2018 году» по версии авторитетного международного журнала Global Finance. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, награда присвоена на основании оценки таких показателей, как объем транзакций, удовлетворенность клиентов, инновационные продукты, услуги и технологии, а также опроса читателей.

В 2017 году ВТБ реализовал более 800 сделок торгового и экспортного финансирования и увеличил портфель более чем на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «ВТБ продолжает активно развивать торговое и экспортное финансирование, что подтверждает очередная полученная нами награда. Внедрение новых продуктов и эффективное взаимодействие с международными финансовыми институтами, гибкий инновационный подход помогают нам предлагать актуальные и выгодные решения, необходимые для поддержки внешнеторгового бизнеса наших клиентов».

Ранее ВТБ признавался изданием Global Finance лучшим банком по торговому финансированию в России в 2016 и 2017 годах.



