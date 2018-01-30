Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутике





Для поквартирных обходов члены избиркомов получат специальную экипировку. Как рассказал сегодня журналистам в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, в ближайшее время из ЦИКа поступят специальные нагрудные значки для всех членов УИКов. Помимо этого, региональный избирком самостоятельно организовал закупку шарфов и сумок с эмблемой комиссии, по которым жители региона смогут узнать членов УИКов. С с 15 февраля они начинают подомовые обходы электората. Представители участков для голосования напомнят жителям о предстоящих выборах, а также оповестят о новом порядке голосования не по месту регистрации и вручат иллюстрированные памятки с полезной информацией. На руках у членов комиссий также в обязательном порядке будут соответствующие удостоверения. Специальная экипировка уместна, в первую очередь, по словам Виктора Черячукина, в больших городах, где местные жители не знают в лицо членов комиссий. «Атрибутика позволит повысить доверие граждан, когда они будут открывать двери, и быстрее идентифицировать членов участковых комиссий», - пояснил председатель облизбиркома.





С 1 февраля, как добавил Виктор Черячукин, в регионе начинается активная волна оповещения населения о выборах главы государства, которые состоятся 18 марта. В целом данную информационную кампанию председатель ИКВО охарактеризовал как беспрецедентно широкую. Такую установку все регионы получили от Центральной избирательной комиссии.