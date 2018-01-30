Волгоградским перевозчикам из «черного списка» поставят заслон

«…Мы помним об этом, в сердце храним, и значит, мы живы!» - так звучит припев песни, которую осужденный исправительной колонии №9 Сергей посвятил Сталинградской Победе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, он отбывает наказание в колонии за тяжкое преступление. Однако за два года, которые он провел в исправительном учреждении, переосмыслил многое, - утверждают в УФСИН. Не случайно и военно-патриотическое направление его творческой деятельности: Сергей работает в музее Боевой Славы колонии и может рассказать о каждом экспонате. Увлекается историей и много читает. Он уверен, что память о подвиге защитников Сталинграда...