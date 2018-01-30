







Более 2,6 миллиона рублей суд постановил взыскать с волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" в пользу областного совета профсоюзов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, из этой суммы более 2,2 миллиона рублей - это основной долг по договорам аренды здания Дворца Спорта в Волгограде, оставшаяся сумма - неустойка за нарушение договоров. Всего их было заключено три - в августе 2016, в марте и июне 2017 года. Последние касались аренды нежилого кирпичного здания Дворца спорта на пр. В.И.Ленина, 65, общей площадью 17 011,5 кв.м., земельного участка общей площадью 7515 кв.м. По мнению профсоюзов, меткомбинат исполнял условия договоров в части внесения платы ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность. Ответчик утверждал, что исполнял обязанности в полном объеме и просил суд в удовлетворении требований отказать. Профсоюзы предоставили расчет задолженности, который был судом проверен и признан верным. Представители "Красного Октября" эти данные опровергнуть не смогли, но у них есть право обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Отметим, что в материалах дела Союз организаций профсоюзов "Волгоградский областной Совет профессиональных союзов" фигурирует как учредитель и собственник имущества Дворца Спорта. В марте прошлого года, напомним, Совет Волгоградского облсовпрофа принял постановление о продаже здания Дворца спорта администрации Волгоградской области. Однако, судя по данному судебному спору, Дворец Спорта по-прежнему находится в собственности профсоюзов.



