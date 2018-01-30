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Общество
 31.01.2018 08:09

"Красный Октябрь" недоплатил профсоюзам за аренду Дворца Спорта в Волгограде



Более 2,6 миллиона рублей суд постановил взыскать с волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" в пользу областного совета профсоюзов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, из этой суммы более 2,2 миллиона рублей - это основной долг по договорам аренды здания Дворца Спорта в Волгограде, оставшаяся сумма - неустойка за нарушение договоров. Всего их было заключено три - в августе 2016, в марте и июне 2017 года. Последние касались аренды нежилого кирпичного здания Дворца спорта на пр. В.И.Ленина, 65, общей площадью 17 011,5 кв.м., земельного участка общей площадью 7515 кв.м. По мнению профсоюзов, меткомбинат исполнял условия договоров в части внесения платы ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность. Ответчик утверждал, что исполнял обязанности в полном объеме и просил суд в удовлетворении требований отказать. Профсоюзы предоставили расчет задолженности, который был судом проверен и признан верным. Представители "Красного Октября" эти данные опровергнуть не смогли, но у них есть право обжаловать решение в апелляционной инстанции.
Отметим, что в материалах дела Союз организаций профсоюзов "Волгоградский областной Совет профессиональных союзов" фигурирует как учредитель и собственник имущества Дворца Спорта. В марте прошлого года, напомним, Совет Волгоградского облсовпрофа принял постановление о продаже здания Дворца спорта администрации Волгоградской области. Однако, судя по данному судебному спору, Дворец Спорта по-прежнему находится в собственности профсоюзов.

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От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2018 11:12

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Общество 31.01.2018 10:42

На въезде в Волгоград из Волжского буксуют легковушки Водители, которые въезжают на машинах  в Волгоград из Волжского, жалуются на плохо почищенные дороги. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, следующие в центр и далее, самая плохая ситуация на дорогах – на Спартановке. Движение сегодня в Волгограде также было затруднено из-за репетиции парада в центре города-героя. Между тем, небольшие пробки наблюдались и в Волжском, это было связано с прохождением колонны снегоуборочной техники. В Волгограде, как сообщила пресс-служба администрации города, за ночь было вывезено 1500 кубометров снега, дорожные службы накануне вечером перешли на усиленный режим работы. 
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Общество 31.01.2018 10:23

Жители хутора Волгоградской области остались без переправы Жители хутора Бубновский и станицы Михайловской Урюпинского района Волгоградской области в одночасье остались без переправы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, понтонный мост, который соединял два берега реки Хопер, разорвало на две части, скорее всего, перепадами температур. Впрочем, местные жители уверяют, что мост просто плохо подготовили к зиме. Попытки починить его ни к чему не привели: сейчас Хопер скован льдом.  Пока стоит лед, жители с риском для жизни преодолевают водную преграду с помощью самостоятельно оборудованного маршрута: в снег воткнули две палки и натянули проволоку. Потеря переправы лишила два населенных...
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Происшествия 31.01.2018 10:21

Волгоградская полиция задержала банду фальшивомонетчиков из Калмыкии Четверо жителей республики Калмыкия задержаны полицейскими Волгоградской области по подозрению в сбыте фальшивых купюр на территории нескольких регионов России. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на территории города-героя подозреваемые успели совершить несколько преступлений. Во всех случаях злоумышленники приходили в салоны сотовой связи, приобретали недорогие комплектующие к сотовым телефонам и расплачивались фальшивыми 5-тысячными купюрами. Оперативники установили, что к совершению этих деяний причастны одни и те же лица. По имеющейся информации, они совершили как минимум 11 фактов сбыта поддельных денег, а в двух случаях продавцы отказали им в приеме купюр. ...
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Общество 31.01.2018 10:10

Публичные слушания по обращению местной мусульманской религиозной организации «Союз мусульман» состоятся 1 марта в читальном зале филиала №11 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» на проспекте Ленина, 5 в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, местные мусульмане просят разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных по ул. Спортивная, 22 и 24 на острове Зеленый, под религиозное использование. Между тем, по данному адресу уже располагается помещение, в котором проходят религиозные обряды.  Напомним, еще в 2010 году имам Волжского Абдулла-хазрат заявлял о том, что в городе начнется строительство мечети с...
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От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2018 10:02

Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом началась в эти минуты на площади Павших Борцов, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. В пешем строю  пронесут  флаги России, копию Знамени Победы, затем пройдет  знаменная группа со штандартами фронтов, за ними пойдут  переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты волгоградских вузов и  солдаты в современной военной  форме и новым вооружением, всего полторы тысячи человек. Вслед за пешими колоннами по  площади Павших Борцов  двинется техника. Во главе нее легендарный танк победы Т-34, за ним  новейшие бронеавтомобили "Тигр",  далее последуют БТР-80,  "Тайфун", БМП-3, танки  Т-90,  самоходные...
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От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2018 09:40

Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве  Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для Сталинграда времени – предвоенного и уже осажденного города. И зачастую газетный листок из плохой  бумаги был единственным средством получения информации для сталинградцев и жителей области в то время, когда к городу подбиралась война и когда уже здесь шли ожесточенные бои. «Колхозная Ахтуба», «Ленинский путь», «Сталинградская правда» и другая периодика издавалась как в самом городе и его окрестностях, так и в самых отдаленных районах, куда война не дошла. О чем писали газеты того времени, как "били" врага метким словом и как...
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Происшествия 31.01.2018 08:33

Один житель Волгоградской области погиб и шесть пострадали в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» Один из погибших в страшной аварии, которая произошла сегодня около четырех часов утра в районе Белой Калитвы Ростовской области – волгоградец. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, всего в результате ДТП с автобусом Саратов-Ростов-на-Дону  погибли четыре человека, один из них трехлетний ребенок. В аварии пострадали также шесть жителей Волгоградской области. Всего в больницы были госпитализированы 13 человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Автобус марки "Кинг Конг" следовал из Саратова в Ростов-на-Дону, но по какой-то причине перевернулся. Выясняются причины и подробности трагедии. 
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Аналитика 30.01.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: заместитель генерального прокурора России теперь тоже в курсе, что жителей Волгоградской области хотят защитить от психически нездоровых граждан. Дело о сомнительном лечении ребенка с ветрянкой: на врачей частной клиники хотят подать в суд. Все на выборы: в квартиры жителей Волгоградской области постучатся члены избирательных комиссий. Экспозиция открыта: у бронекатера времен Сталинградской битвы, поднятого со дна Волги, сыграл военный оркестр и прозвучали патриотические речи. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
Прочитана: 25028 раз
Общество 30.01.2018 19:56

Сегодня на общественных слушаниях  в зале администрации Ворошиловского района жители многоэтажных домов обсуждали  вопрос  строительства многоэтажки, которая возводится в  микрорайоне на улице Баррикадной, 1  и разрешение  на отклонение от предельных параметров. Как сообщает  ИА «Высота 102», большинство присутствующих  проголосовали «за». Между тем, выступившие на слушаниях  некоторые волгоградцы  заявили, что не согласны с застройщиком   - компанией  «Авангард-инвест», которая  намеревается увеличить высоту дома с 30 до 55 метров, уменьшить отступ стен объекта от границ земельного участка с 3 метров  до 0,  сократить минимально необходимое количество парковочных мест с 153 до 74 и тем самым увеличить процент застройки территории. Многие при этом требовали...
Прочитана: 2768 раз
Общество 30.01.2018 17:43

В Волгограде сойдутся в агитационной битве сторонники и противники перевода стрелок часов Сегодня избирком Волгоградской области зарегистрировал две группы участников референдума, одна из которых «за» перевод стрелок часов на час вперед, другая – «против». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, уполномоченным представителям этих объединений выданы регистрационные свидетельства. Теперь у обеих неравнодушных к нашумевшей теме сторон появилась возможность вести в допускаемых законом формах агитацию, в том числе с 17 февраля в СМИ. Агитационный период прекращается за сутки до дня голосования. В группу сторонников перевода стрелок часов вошли депутаты...
Прочитана: 5957 раз
Общество 30.01.2018 17:17

Сегодня экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения принял решение о назначении нового главврача в Котельниковской ЦРБ. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, больницу возглавит Дмитрий Кочетков, бывший заместитель главного врача в Светлоярской ЦРБ. Он приступит к обязанностям с 1 февраля. Дмитрий Кочетков сменил на должности Наталью Ушурову, накануне написавшую заявление об увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а также улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения. Напомним, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 18 главных...
Прочитана: 1711 раз
Выборы 30.01.2018 17:11

До 15% основных рекламных площадей в Волгограде, Волжском и Камышине с начала февраля будут отданы под выборную тематику. Как заявил сегодня на пресс-конференции председатель избиркома региона Виктор Черячукин, с 1 февраля комиссия активизирует информационную кампанию с тем, чтобы побудить избирателей прийти на выборы президента 18 марта.  В целом на территории Волгоградской области по заказу избиркома будет размещено не менее 325 билбордов размером 3х6м и порядка 35 баннеров сити-формата (120х180см). в 1100 единицах общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы, электрички) будут оповещать население о важном событии  марта текущего года. Еще 10 тысяч плакатов формата А2 расклеят на видных общественных местах. На видеоэкранах...
Прочитана: 3031 раз
Здравоохранение 30.01.2018 17:00

Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на...
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31 января 10:23
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31 января 10:10
В Волжском пройдут публичные слушания по обращению местных мусульман Комментарии9
31 января 08:09
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