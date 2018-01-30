|Экономика
|30.01.2018 12:14
Волгоградцы переходят на электронные квитанции
За последние три месяца количество абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые перешли на электронный платежный документ, возросло до более 20-ти тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в личный кабинет на сайте и электронную почту абонента уже первого числа месяца, следующего за расчетным.
«Нашим абонентам нравится оперативная доставка электронных квитанций. Электронный счет всегда под рукой в компьютере или смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажного. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из личного кабинета на сайте компании. Также электронную квитанцию можно оплатить банковской картой, не выходя из личного кабинета», – отмечают в компании.
Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции можно в Личном кабинете на официальном сайте гарантирующего поставщика, в сбытовом участке по месту жительства, в процессе контрольного обхода, производимого сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт».
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В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
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Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Происшествия
|30.01.2018 14:31
Отечественную легковушку, оставленную с заведенным двигателем, угнал злоумышленник у молодого автомобилиста из Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 20-летний фроловчанин стал прогревать перед поездкой свой "ВАЗ" пятой модели, который стоял в гараже. А сам на несколько минут зашел в дом. Но, вернувшись, увидел, что машина исчезла. Тогда он вызвал полицию. Во время плана "Перехват" правоохранители нашли угнанный транспорт в пяти километрах от дома. А вскоре задержали и любителя чужих машин. Им оказался 36-летний, имеющий судимость мужчина без гражданства. По его словам, решение об угоне он принял спонтанно - увидел в...
Прочитана: 161 раз
|Здравоохранение
|30.01.2018 14:06
Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на...
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|Газетный киоск
|30.01.2018 14:04
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более половины (55%) россиян поставили Сталинградскую битву на первое место среди важнейших событий Великой Отечественной войны, имевших решающее значение для победы над гитлеровской Германией в 1945 году, сообщили "Интерфаксу" социологи ВЦИОМ. Также россияне говорят о значимости прорыва блокады Ленинграда (47%), битвы на Курской дуге и битвы под Москвой (по 43%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 января среди 2000 респондентов. По мнению большинства россиян, для того, чтобы увековечить память о Сталинградской битве, необходимо больше рассказывать об этом событии на уроках истории (69%),...
Прочитана: 132 раз
|Расследования
|30.01.2018 13:40
Подозреваемому в уклонении от уплаты 45 миллионов рублей налога гендиректору суровикинской строительной фирмы Омари Кварацхелия Волгоградский областной суд “смягчил” домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня облсуд подтвердил постановление Центрального районного суда о содержании подозреваемого под домашним арестом. А также разрешил ему, с ведома следователя, ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и учреждения здравоохранения. Напомним, по данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, руководитель специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей организации внес в декларации ложные данные о пяти фирмах, которые якобы были его субподрядчиками в 2014 и 2015 годах. Также на "бумаге" эти фирмы-однодневки выступали поставщиками необходимых...
Прочитана: 632 раз
|Общество
|30.01.2018 13:20
Для повышения транспортной доступности заполотновской части Центрального района учреждены две новые автобусные остановки на ул. Хиросимы: «Ул. Пархоменко» и «Ул. Хиросимы». О необходимости создать эти остановочные пункты жители расположенных поблизости жилых кварталов сообщали по телефонам горячей линии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, до настоящего времени в этой части Центрального района расстояние между остановками общественного транспорта «Ул. 7-й Гвардейской» и «Ул. Хиросимы», расположенной на Второй продольной магистрали, составляло свыше 1 км. С введением в обоих направлениях движения новой остановки «Ул. Пархоменко», расположенной напротив дома №2 по ул. Хиросимы, расстояние между двумя ближайшими остановочными пунктами уменьшится вдвое. Для удобства...
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|Астрахань
|30.01.2018 13:15
К чемпионату мира по футболу в 2018 году обновят астраханский парк «Аркадия», который утвержден в качестве фан-зоны чемпионата мира по футболу – 2018. Любимое место отдыха обзаведётся фонтаном, большой площадкой и переносными трибунами для массовых мероприятий. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Фонтан станет основным украшением парка: будет состоять из традиционной чаши с водой и так называемого сухого фонтана, на который можно подняться. Большое внимание будет уделено озеленению, а также созданию мест отдыха. Помимо трибун, тут появится большой экран, по которому будут транслировать матчи, ролики о командах-участницах и другие информационные материалы, связанные с мундиалем. Завершить...
Прочитана: 395 раз
|Общество
|30.01.2018 13:10
Для поквартирных обходов члены избиркомов получат специальную экипировку. Как рассказал сегодня журналистам в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, в ближайшее время из ЦИКа поступят специальные нагрудные значки для всех членов УИКов. Помимо этого, региональный избирком самостоятельно организовал закупку шарфов и сумок с эмблемой комиссии, по которым жители региона смогут узнать членов УИКов. С с 15 февраля они начинают подомовые обходы электората. Представители участков для голосования напомнят жителям о предстоящих выборах, а также оповестят о новом порядке голосования не по месту регистрации и вручат иллюстрированные памятки с полезной...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.01.2018 12:55
«…Мы помним об этом, в сердце храним, и значит, мы живы!» - так звучит припев песни, которую осужденный исправительной колонии №9 Сергей посвятил Сталинградской Победе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, он отбывает наказание в колонии за тяжкое преступление. Однако за два года, которые он провел в исправительном учреждении, переосмыслил многое, - утверждают в УФСИН. Не случайно и военно-патриотическое направление его творческой деятельности: Сергей работает в музее Боевой Славы колонии и может рассказать о каждом экспонате. Увлекается историей и много читает. Он уверен, что память о подвиге защитников Сталинграда...
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|Политика
|30.01.2018 12:54
В администрации Волгоградской области подготовили перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Госдумы РФ и депутатов Волгоградской облдумы с избирателями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления, список состоит всего из двух пунктов – это актовый зал библиотеки имени Горького и малый зал Волгоградского планетария. Для того, чтобы встретиться с избирателями в помещении, депутатам необходимо подать заявку на проведение мероприятия в адрес учреждения, в котором определены такие места, причем залы библиотеки и планетария будут предоставляться им безвозмездно. Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы приняли новые правила проведения публичных мероприятий, которыми регламентировали свои встречи с избирателями. Теперь народные...
Прочитана: 486 раз
|Общество
|30.01.2018 11:53
После окончания утренних заторов на основных городских магистралях и дорогах районного значения постепенно увеличивается скорость обработки улично-дорожной сети города коммунальной техникой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в условиях затрудненного дорожного движения скорость работы снегоуборочной техники не превышала 15 километров в час из-за того, что водители не всегда предоставляли преимущество в движении. С окончанием же утреннего часа пик скорость работы коммунально-дорожной техники выросла: на крупных автодорогах скорость обработки и очистки дорожного полотна увеличена до 30, а на некоторых участках до 40 километров в час. Сейчас на уборке улично-дорожной сети и вывозе собранного снега задействовано 96 единиц спецтехники. Напомним,...
Прочитана: 990 раз
|Расследования
|30.01.2018 11:33
Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку 1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно было изменено на 1 (!) мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.01.2018 10:52
Сегодня фотодокументальная выставка, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, отправляется в тур по пяти европейским странам: Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии. Первыми экспозицию увидят жители Парижа в Российском духовно-культурном православном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, она построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин. Материалы выставки адаптированы для стран, в которых она будет экспонироваться. Так, в Париже...
Прочитана: 660 раз
|Политика
|30.01.2018 10:45
Сегодня в Москве Владимир Путин проведет первую встречу со своими доверенными лицами. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградскую область представят трое человек - руководитель СП «Донское» Александр Колесниченко, представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец и главный врач областной детской больницы Светлана Емельянова. Всего в списке доверенных лица Владимира Путина на данный момент числятся 476 человек из 600 возможных по закону. В данный перечень включены, в том числе, известные деятели культуры - режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Евгений Петросян, Сергей Безруков, Михаил Галустян и др. В полномочиях доверенных лица кандидата...
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|Телекурьер
|30.01.2018 10:42
В студии волгоградского муниципального телевидения в передаче "Скажите честно" прошло обсуждение ситуации в региональной журналистике, в котором приняли участие главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, главный редактор газеты «Городские вести» и он же телеведущий Станислав Анищенко и главный редактор еженедельника «МК в Волгограде» Евгений Калинин. Поводом для дискуссии стала статья, опубликованная на сайте ИА «Высота 102» - «Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Что такое критика власти, и почему она не имеет ничего общего с анонимными выпадами, кто стоит за обвинениями в «ангажированности» СМИ, как региональные события...
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|Аналитика
|30.01.2018 10:33
О работе с руководителями предприятий, задолжавших своим работникам зарплату, выявлении недобросовестных застройщиков, взыскании долгов в сфере ЖКХ и многом другом говорят сегодня на коллегии, посвященной итогам минувшего года, в Волгоградской областной прокуратуре, передает корреспондент ИА “Высота 102”. Как отметил прокурор области Максим Ершов, в 2017 году благодаря принятым надзорным ведомством мерам сотрудникам предприятий выплатили более 320 миллионов рублей зарплатных долгов. В результате проверок проблемных застройщиков у 11 были выявлены нарушения, в том числе и нецелевое использование денег дольщиков. В органы предварительного расследования прокурорами направлено 13 материалов, по которым было возбуждено 9 уголовных дел. В сфере ЖКХ работниками ведомства...
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30 января 12:55
30 января 12:54
30 января 12:14
Волгоградцы переходят на электронные квитанции
30 января 10:52
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Экономика
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