Волгоградцы переходят на электронные квитанции

За последние три месяца количество абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые перешли на электронный платежный документ, возросло до более 20-ти тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в личный кабинет на сайте и электронную почту абонента уже первого числа месяца, следующего за расчетным.

«Нашим абонентам нравится оперативная доставка электронных квитанций. Электронный счет всегда под рукой в компьютере или смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажного. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из личного кабинета на сайте компании. Также электронную квитанцию можно оплатить банковской картой, не выходя из личного кабинета», – отмечают в компании.

Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции можно в Личном кабинете на официальном сайте гарантирующего поставщика, в сбытовом участке по месту жительства, в процессе контрольного обхода, производимого сотрудниками ПАО «Волгоградэнергосбыт».



