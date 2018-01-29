В Волгограде снегоуборочная техника разогналась до 40 километров в час

После окончания утренних заторов на основных городских магистралях и дорогах районного значения постепенно увеличивается скорость обработки улично-дорожной сети города коммунальной техникой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в условиях затрудненного дорожного движения скорость работы снегоуборочной техники не превышала 15 километров в час из-за того, что водители не всегда предоставляли преимущество в движении. С окончанием же утреннего часа пик скорость работы коммунально-дорожной техники выросла: на крупных автодорогах скорость обработки и очистки дорожного полотна увеличена до 30, а на некоторых участках до 40 километров в час.

Сейчас на уборке улично-дорожной сети и вывозе собранного снега задействовано 96 единиц спецтехники.

Напомним, работы по уборке улично-дорожной сети начались минувшим вечером с началом сильного снегопада и продолжались всю ночь. Администрация Волгограда обращается к водителям с просьбой не мешать работе коммунальной техники и не бросать транспорт на необорудованных стоянках и обочинах автодорог.



