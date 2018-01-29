В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютов

Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку 1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно было изменено на 1 (!) мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя прыжки, то, соответственно, никаких документов о прохождении обучения не выдавалось. Кроме того, при уменьшении объёма и содержания государственного задания в 2016 году расходы на ГАУ не только не снизились, а наоборот. В частности, были увеличены траты на зарплату работников, которые должны обслуживать прыжки с парашютом (командира авиационного отряда, пилота), а также ежемесячное обслуживание самолетов – всего в размере около 1,8 миллионов рублей в общей сумме финансирования. На 2017 год государственным заданием ГАУ «Юный ястреб» были снова предусмотрены прыжки с парашютом. Вместе с тем объем субсидии на оказание услуг в 2016 и 2017 годах ГАУ «Юный ястреб» рассчитан и утвержден примерно в одинаковом размере (8,6 млн. руб.), что свидетельствует о завышении государственного задания и нормативных затрат в 2016 году, констатировали аудиторы КСП Волгоградской области.

Также в ходе проверки был выявлен и факт заключения ГАУ крупной сделки без разрешения учредителя – комитета по молодежной политике Волгоградской области. Не все в порядке оказалось у «Юных ястребов» и с земельным имущестом. Так, земельный участок площадью 218,7 га, расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, примерно в 500 м от рп Средняя Ахтуба по направлению на север, находящийся в постоянном пользовании ГАУ «Юный ястреб» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, не отражён на балансе ГАУ «Юный ястреб» Это является нарушением инструкций минфина РФ, сделали вывод в КСП.

Между тем, проверка показала, что в учреждении не только не занимались подготовкой парашютистов, но и, по сути, не делали то, что положено по уставной деятельности. Так, ГАУ создавалось в том числе и для организации и проведения соревнований по авиационным видам спорта, показательных выступлений, авиашоу и других массовых, зрелищных мероприятий. Однако в 2016 году другое госучреждение дополнительного образования «Центр «Славянка» проводило мероприятия межрегионального авиационного фестиваля имени Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева в Волгограде, что обошлось в 300 тысяч бюджетных рублей. А в реальности для показательных выступлений привлекались сторонние организации и парашютисты, в том числе и для технического обеспечения (дымовые шашки и ракетницы). Данный факт, отметили аудиторы, не отвечает бюджетному посланию президента России, в котором отмечалась актуальность задачи по оптимизации сети государственных учреждений, в том числе путём реорганизации учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям органов государственной власти. В связи с этим возникает вопрос: в чем смысл существования ГАУ «Юные ястребы», если, по сути, им уже давно «подрезали крылья»?



