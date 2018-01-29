Волгоградская выставка о Сталинграде отправилась в Европу

Сегодня фотодокументальная выставка, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, отправляется в тур по пяти европейским странам: Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии. Первыми экспозицию увидят жители Парижа в Российском духовно-культурном православном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, она построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин. Материалы выставки адаптированы для стран, в которых она будет экспонироваться. Так, в Париже представят стенды, рассказывающие об оккупации Франции 6-й полевой немецкой армией, а также о том, как повлияла Сталинградская Победа на укрепление французского движения Сопротивления, об участии эскадрильи «Нормандия-Неман» в боях против немецко-фашистских войск на территории СССР.

В экспозиции представлены многочисленные документы, плакаты, карты, портретные и сюжетные фотографии, в том числе запечатлевшие визиты в Сталинград-Волгоград видных государственных деятелей Франции – Шарля де Голля и Франсуа Миттерана.