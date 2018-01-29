Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку 1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно было изменено на 1 (!) мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя...

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