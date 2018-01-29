|Происшествия
|30.01.2018 09:18
В Волгограде в результате столкновения автобуса и маршрутки пострадала женщина
В результате ДТП, случившегося накануне вечером, пострадала пассажирка маршрутного такси №10с. Как сообщает ИА «Высота 102», между остановками «Колледж бизнеса» и «Качинское училище» на ул. Качинцев в Дзержинском районе микроавтобус под №10с резко затормозил в крайнем правом ряду. Водитель автобуса №77, следовавшего за маршрутным такси, применил экстренное торможение, что позволило уменьшить силу удара при столкновении. В результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали, в маршрутке женщина ушибла ногу – ее доставили в травмпункт врачи неотложки. Причины произошедшего, в том числе получила ли пассажир травму из-за того, что не держалась за поручень или ехала стоя - предстоит установить сотрудникам ГИБДД, как и все обстоятельства ДТП.
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Экономика
|30.01.2018 12:14
За последние три месяца количество абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», которые перешли на электронный платежный документ, возросло до более 20-ти тысяч, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Электронный платежный документ формируются на основании показаний приборов учета, которые потребители передали в адрес ПАО «Волгоградэнергосбыт», и поступает в личный кабинет на сайте и электронную почту абонента уже первого числа месяца, следующего за расчетным. «Нашим абонентам нравится оперативная доставка электронных квитанций. Электронный счет всегда под рукой в компьютере или смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажного. Электронные квитанции не теряются, их всегда можно распечатать из личного кабинета на сайте компании. Также электронную квитанцию можно...
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|Общество
|30.01.2018 11:53
После окончания утренних заторов на основных городских магистралях и дорогах районного значения постепенно увеличивается скорость обработки улично-дорожной сети города коммунальной техникой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в условиях затрудненного дорожного движения скорость работы снегоуборочной техники не превышала 15 километров в час из-за того, что водители не всегда предоставляли преимущество в движении. С окончанием же утреннего часа пик скорость работы коммунально-дорожной техники выросла: на крупных автодорогах скорость обработки и очистки дорожного полотна увеличена до 30, а на некоторых участках до 40 километров в час. Сейчас на уборке улично-дорожной сети и вывозе собранного снега задействовано 96 единиц спецтехники. Напомним,...
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|Расследования
|30.01.2018 11:33
Сомнения в эффективности использования бюджетных средств на осуществление деятельности ГАУ «Юные ястребы» выразили в КСП Волгоградской области после проверки подведомственных ныне уже реорганизованному облкоммолодежи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, в частности, оказалось, что учреждение тратило бюджетные деньги на подготовку парашютистов… без прыжков с парашютом! Так, в конце 2015 года для учреждения было установлено госзадание на подготовку 1380 парашютистов, включающее 1380 прыжков с парашютом. Однако осенью 2016 года оно было изменено на 1 (!) мероприятие по подготовке 360 парашютистов без прыжков с парашютом. Так как согласно нормативным требованиям процесс подготовки парашютиста в обязательном порядке включает в себя...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.01.2018 10:52
Сегодня фотодокументальная выставка, посвященная празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве, отправляется в тур по пяти европейским странам: Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии. Первыми экспозицию увидят жители Парижа в Российском духовно-культурном православном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, она построена по тематико-хронологическому принципу, каждый ее раздел посвящен определенным этапам битвы на Волге – тяжелым боям на дальних и ближних подступах к городу, наступлению советских войск, жизни детей военного Сталинграда, а также последующему возрождению города из руин. Материалы выставки адаптированы для стран, в которых она будет экспонироваться. Так, в Париже...
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|Политика
|30.01.2018 10:45
Сегодня в Москве Владимир Путин проведет первую встречу со своими доверенными лицами. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградскую область представят трое человек - руководитель СП «Донское» Александр Колесниченко, представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец и главный врач областной детской больницы Светлана Емельянова. Всего в списке доверенных лица Владимира Путина на данный момент числятся 476 человек из 600 возможных по закону. В данный перечень включены, в том числе, известные деятели культуры - режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Евгений Петросян, Сергей Безруков, Михаил Галустян и др. В полномочиях доверенных лица кандидата...
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|Телекурьер
|30.01.2018 10:42
В студии волгоградского муниципального телевидения в передаче "Скажите честно" прошло обсуждение ситуации в региональной журналистике, в котором приняли участие главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, главный редактор газеты «Городские вести» и он же телеведущий Станислав Анищенко и главный редактор еженедельника «МК в Волгограде» Евгений Калинин. Поводом для дискуссии стала статья, опубликованная на сайте ИА «Высота 102» - «Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Что такое критика власти, и почему она не имеет ничего общего с анонимными выпадами, кто стоит за обвинениями в «ангажированности» СМИ, как региональные события...
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|Аналитика
|30.01.2018 10:33 (Обновлено: 30.01.2018 12:12)
О работе с руководителями предприятий, задолжавших своим работникам зарплату, выявлении недобросовестных застройщиков, взыскании долгов в сфере ЖКХ и многом другом говорят сегодня на коллегии, посвященной итогам минувшего года, в Волгоградской областной прокуратуре, передает корреспондент ИА “Высота 102”. Как отметил прокурор области Максим Ершов, в 2017 году благодаря принятым надзорным ведомством мерам сотрудникам предприятий выплатили более 320 миллионов рублей зарплатных долгов. В результате проверок проблемных застройщиков у 11 были выявлены нарушения, в том числе и нецелевое использование денег дольщиков. В органы предварительного расследования прокурорами направлено 13 материалов, по которым было возбуждено 9 уголовных дел. В сфере ЖКХ работниками ведомства...
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|Выборы
|30.01.2018 09:42
Сегодня на заседании избиркома Волгоградской области будет принято решение о прекращении полномочий одного из членов комиссии с правом решающего голоса. Как стало известно ИА «Высота 102», избирательную комиссию покидает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Мария Киселева. Данное решение обусловлено недавним вхождением Киселевой в состав регионального предвыборного штаба самовыдвиженца в президенты России Владимира Путина. По данным информагентства, место руководителя исполкома «ЕР» займет не посторонний избиркому человек – член комиссии с правом совещательного голоса, юрист Ирина Стоян.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.01.2018 06:58
В канун 75-летия Сталинградской победы сын фронтовика из Московской области Алексей Иванов, который все годы после войны пытался выяснить судьбу своего отца, пропавшего без вести на фронте, получил весточку из города-героя. "Ваш отец, Герасим Павлович Иванов, не потерян. Он – не неизвестный солдат, и это самое главное сегодня", – сообщила сыну воина известный поисковик из Волгограда Дэя Вразова. С июня прошлого года она ведет активные поиски солдата Иванова. Сотни телефонных звонков, писем, документов, которые пришлось изучить. Она понимает, насколько важно для сына воина узнать о месте его гибели. «Не заживает рана, кровоточит все время болью», – признался...
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|Общество
|30.01.2018 04:30
Аукцион на оказание услуг по организации питания волонтеров в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Волгограде объявлен ГБУ «Центр молодежной политики». Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 5 миллионов рублей выделено на 25 тысяч обеденных порций. Кормить волонтеров с 1 июня по 15 июля должны не менее 2 раз в день, питание организуют в восьми точках, включая аэропорт. Обеды будут простыми – не менее двух вариантов первых и вторых блюд, салат, напиток и хлеб. Например, в примерном меню фигурируют такие блюда, как щи из свежей капусты, суп гороховый, фрикадельки, курица жареная, котлеты, чахохбили. Из гарнира волонтеры...
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|Происшествия
|29.01.2018 22:25
Кратковременную помеху в вечернем движении вызвала незначительная поломка тяжелой самоходной гаубицы "МСТА-С" в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, это произошло около девяти часов вечера на улице Хиросимы, когда техника возвращалась с репетиции парада. Неисправную установку взяли на буксир. Движение военной техники и гражданского транспорта на дороге возобновилось через 20 минут.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 20:49
Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошла на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", полторы тысячи солдат, курсантов, юнармейцев и техника приняли в ней участие под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Перед двумя основными совместными прогонами с техникой по площади дважды прошли пешие колонны. Во главе них находились переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты Волгоградского аграрного университета, обучающиеся на военной кафедре. После прохода пеших колонн на площадь вышла техника. Вслед за танком победы Т-34 выехали новейшие бронеавтомобили "Тигр", ...
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|Аналитика
|29.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: по Волгограду с мигалками промчатся гости празднования 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Второй взрыв газа по вине психически нездорового человека : власти Волгоградской области намерены что-то с этим делать. 1 миллиард на 60 километров: в Волгограде определились со списком объектов улично - дорожной сети, подлежащих ремонту в 2018 году. Сторонники Навального пошли другим путем: за участие детей в несанкционированном мероприятии под названием «забастовка избирателей» ответят родители. Морозный день на Ахтубе без допинга: чемпионат города Волжского по ловле на блесну со льда собрал 11 смелых спортсменов- рыболовов. Информационные выпуски ИА...
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|Экономика
|29.01.2018 18:57 (Обновлено: 30.01.2018 08:41)
Сегодня комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона объявил сразу шесть электронных аукционов для получения кредита в общей сумме 3 млрд рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заемные денежные средства требуются для покрытия дефицита или муниципальных долговых обязательств бюджета Волгограда. Поиск кредитора осуществляется по заказу департамента финансов мэрии. Кредиты берутся на три года при обязательной возможности досрочного погашения без уплаты комиссии. Кроме того, заказчик оставляет за собой право изменить сумму займа, но только в сторону снижения. За пользование кредитной линией администрация Волгограда готова заплатить около 850 миллионов рублей. Справка. Доходная и...
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|Общество
|29.01.2018 17:54
В настоящее время ведутся работы по демонтажу межкомнатных перегородок и напольного покрытия в поврежденной при взрыве бытового газа в квартире по улице Пушкина,74. Также специалисты проводят установку монтажных стоек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии Волжского. Работы займут несколько дней, после чего жители первого, второго и третьего этажей смогут вернуться домой. Далее специалисты проведут полное обследование здания, диагностику инженерных сетей и разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ на 4 и 5 этажах. На время проведения работ жители подъезда будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, в сопровождении...
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30 января 12:14
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30 января 10:45
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В Волгограде в результате столкновения автобуса и маршрутки пострадала женщина 9
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Происшествия
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