|Происшествия
|29.01.2018 22:25
В центре Волгограда самоходная установка сломалась после парада
Кратковременную помеху в вечернем движении вызвала незначительная поломка самоходной установки "МСТА-С" в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, это произошло около девяти часов вечера на улице Хиросимы, когда техника возвращалась с репетиции парада. Неисправную установку взяли на буксир. Движение военной техники и гражданского транспорта на дороге возобновилось через 20 минут.
«Кто такой Чуйков и что было 2 февраля 1943-го?»: волгоградцы удивляют ответами на простые вопросы о Сталинградской битве
В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»
На волгоградском телевидении дискутировали по статье ИА «Высота 102»
Смотрите в программе «Взгляд с Высоты»: съемочная группа информагентства спросила у волгоградцев, что они знают о Сталинградской битве и...
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в...
В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 20:49
Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошла на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", полторы тысячи солдат, курсантов, юнармейцев и техника приняли в ней участие под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Перед двумя основными совместными прогонами с техникой по площади дважды прошли пешие колонны. Во главе них находились переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты Волгоградского аграрного университета, обучающиеся на военной кафедре. После прохода пеших колонн на площадь вышла техника. Вслед за танком победы Т-34 выехали новейшие бронеавтомобили "Тигр", ...
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|Аналитика
|29.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: по Волгограду с мигалками промчатся гости празднования 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Второй взрыв газа по вине психически нездорового человека : власти Волгоградской области намерены что-то с этим делать. 1 миллиард на 60 километров: в Волгограде определились со списком объектов улично - дорожной сети, подлежащих ремонту в 2018 году. Сторонники Навального пошли другим путем: за участие детей в несанкционированном мероприятии под названием «забастовка избирателей» ответят родители. Морозный день на Ахтубе без допинга: чемпионат города Волжского по ловле на блесну со льда собрал 11 смелых спортсменов- рыболовов. Информационные выпуски ИА...
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|Экономика
|29.01.2018 18:57
Сегодня комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона объявил сразу шесть электронных аукционов для получения кредита в общей сумме 3 млрд рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заемные денежные средства требуются для покрытия дефицита или муниципальных долговых обязательств бюджета Волгограда. Поиск кредитора осуществляется по заказу департамента финансов мэрии. Кредиты берутся на три года при обязательной возможности досрочного погашения без уплаты комиссии. Кроме того, заказчик оставляет за собой право изменить сумму займа, но только в сторону снижения. За пользование кредитной линией администрация Волгограда готова заплатить около 850 миллионов рублей. Справка. Доходная и расходная...
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|Экология
|29.01.2018 18:52
Житель Волгограда задержан на территории хозяйства «Замуровское» Ленинского района: он охотился, не имея при себе ни разрешения на добычу охотничьих ресурсов, ни путевки. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов и экологии, инспекторы ведомства в ходе рейда обнаружили у него две незаконно добытые особи кабана и косули. Ущерб объектам животного мира составил 105 тысяч рублей: размер классифицируется как крупный, а незаконная охота с причинением крупного ущерба может быть признана уголовно наказуемым деянием. В настоящее время отделением МВД России по Ленинскому району по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а все материалы переданы инспекторами облкомприроды в волгоградскую межрайонную природоохранную...
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|Аналитика
|29.01.2018 18:16
Комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы – всего 88 единиц техники рассредоточены по улицам Волгограда с началом снегопада. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на уборку тротуаров и остановок общественного транспорта вышли более 100 сотрудников муниципальных дорожных предприятий. На 18-00 было вывезено более 950 кубометров снега. В ночные часы наведение порядка на городских улицах продолжится. В случае ухудшения погодных условий количество коммунальной техники может быть увеличено. Напоминаем, что по информации Волгоградского ЦГМС на территории города и региона в течение суток прогнозируется мокрый снег и снег с дождем. Большое количество осадков может привести к образованию на дорогах...
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|Общество
|29.01.2018 17:54
В настоящее время ведутся работы по демонтажу межкомнатных перегородок и напольного покрытия в поврежденной при взрыве бытового газа в квартире по улице Пушкина,74. Также специалисты проводят установку монтажных стоек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии Волжского. Работы займут несколько дней, после чего жители первого, второго и третьего этажей смогут вернуться домой. Далее специалисты проведут полное обследование здания, диагностику инженерных сетей и разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ на 4 и 5 этажах. На время проведения работ жители подъезда будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, в сопровождении...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 17:51
Считанные дни остаются до 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. В воздухе Волгограда уже витает предпраздничный дух – к торжествам идут последние приготовления. Сегодня в лицей №5 Центрального района пришли высокие гости – ветераны Великой Отечественной войны Василий Николаевич Першин и Владимир Семенович Туров, сообщает ИА «Высота 102». На подобных встречах, как правило, выступают именно они, вспоминая о своем боевом прошлом. Но сегодня первыми слово взяли дети – им есть чем гордиться. Лицей №5, ранее именовавшийся восьмой школой, в годы войны использовался как госпиталь, впоследствии сильно пострадал от бомбежек. Об этом, а также геройствах выпускников, ушедших на фронт добровольцами,...
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|Общество
|29.01.2018 17:44
Территорию обновленного мемориального парка, расположенного напротив стадиона "Волгоград Арена", возьмут под видеонаблюдение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, монтаж системы видеонаблюдения и пуско-наладочные работы планируют завершить до 30 апреля этого года. Закупка осуществляется у единственного поставщика - ООО "АльянсСтройКом". Работы будут проведены на территории, ограниченной проспектом Ленина, постройками завода ТДиН, полотном железной дороги и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане. Стоимость контракта - более 1,8 миллиона рублей. Напомним, на данном земельном участке общей площадью 8 гектаров ведутся работы по комплексному озеленению и обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, клумб, фонтанов, установке малых архитектурных...
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|Происшествия
|29.01.2018 17:10
Интересную находку обнаружили сотрудники фроловской исправительной колонии №25 в передаче, предназначенной одному из осужденных колонии. В девяти консервах с гречневой кашей они обнаружили 9 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства и 2 аккумуляторных батареи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН по региону, передачу осужденному привез в колонию 18-летний житель города Волгограда. Перед осмотром содержимого передачи он дал расписку в том, что никаких запрещенных предметов в продуктах не содержится. Однако обман вскрылся и теперь молодому человеку придется заплатить денежный штраф за попытку передачи в исправительное учреждение запрещенных предметов. ...
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|Культура
|29.01.2018 17:04
В выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова с 1 февраля открывается новая выставка – «Старинная гравюра XVII-XIX веков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспонируется около 200 произведений, представленных из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств и частной коллекции Александра Осипова. «Музей благодарен коллекционеру, который предоставил для выставки семнадцать прекрасно оформленных старинных гравюр XVII-XIX веков, а также более 60-ти старинных монет и наград Англии XVIII-XIX веков, предметы фаянсовой старинной английской посуды, редкие издания книг, а также антикварные документы, написанные...
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|Происшествия
|29.01.2018 16:32
Пропавшего в Котельниково Николая Викторовича Сергеева ищут правоохранители. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, последний раз 59-летнего мужчину видели 11 декабря. В тот день он встретился с друзьями и выпивал вместе с ними. Вечером мужчина отправился домой и о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Cледственные органы просят всех, кому известно о его местонахождении сообщить об этом по телефонам: 8(844-76) 3-12-04, 8(844-76) 3-47-51, 8(844-76) 3-23-01 или "02". Приметы пропавшего: славянской внешности, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые черные, носит усы, густая черная щетина, цвет глаз карий. Особые приметы: шрам...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 16:21
«Впервые я услышала немецкую речь в холодном октябре 1942 года в Сталинграде. В подвал, где мы жили с мамой, братом и бабушкой, зашел фриц. Он держал гранату в руке, размахивал ею и все время повторял: «Вэк, вэк!». (weg - прочь). Столько лет прошло с тех пор, но помню все, будто вчера. А когда подходят такие праздники, как 2 февраля и 9 мая, воспоминания вообще обостряются, становятся яркими, будто в кино»… Для Юлии Соколовой, которая поделилась историей своего военного детства с журналистами ИА «Высота 102», война началась, когда немцы стали жечь их дома. Говорит, что они громко смеялись и...
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|Экология
|29.01.2018 15:54
Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса обратились в Генеральную прокуратуру РФ, Росприроднадзор и к Главному санитарному врачу с просьбой провести проверку металлургического комбината "Красный Октябрь" в Волгоградской области на предмет сброса неочищенных сточных вод в реку Волга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, ранее в ОНФ обратились граждане с жалобой на предприятие, которое сбрасывается в реку «ядовитые» сточные воды. Координатор Центра общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что, по данным активистов ОНФ и местных жителей, металлургический...
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|Расследования
|29.01.2018 15:23
Дело врача колонии ИК-9 Антона Сеимова, приговоренного к трем годам тюрьмы за незаконную доставку сотовых телефонов заключенным, возвращено в районный суд на новое рассмотрение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня. В связи с допущенными процессуальными нарушениями приговор бывшему и.о. начальника филиала медчасти отменен, а сам мужчина отпущен под подписку о невыезде. Напомним, 23 октября Тракторозаводский районный суд приговорил Сеимова к трем годам колонии общего режима и 482 тысячам рублей штрафа за получение взятки и превышение должностных полномочий. По данным следствия, в мае прошлого года Сеимов предложил одному из заключенных наладить канал поставки...
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|Экономика
|29.01.2018 14:11
В Волгограде сформирован и утвержден перечень объектов реконструкции дорожного фонда на 2018 год. Общая протяженность дорог, обновляемых в рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и комфортные дороги», составит 58,5 километров, всего будут отремонтированы 54 дорожных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города-героя. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 1 миллиарда рублей. Завершив восстановление трех- и четырехполосных трасс, дорожники переходят к приведению в порядок двухполосных дорог. Список содержит 54 объекта улично-дорожной сети во всех районах областного центра, включая второстепенные дороги и внутрирайонные проезды, которые из-за десятилетий нерационального хозяйствования пришли в неудовлетворительное состояние. В частности,...
Прочитана: 5320 раз
29 января 22:25
В центре Волгограда самоходная установка сломалась после парада
29 января 17:51
29 января 17:04
29 января 16:21
29 января 15:23
29 января 14:11
29 января 12:57
Происшествия
29 января 22:25
В центре Волгограда самоходная установка сломалась после парада
29 января 17:08
27 января 20:23
27 января 19:35
27 января 18:35
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