В настоящее время ведутся работы по демонтажу межкомнатных перегородок и напольного покрытия в поврежденной при взрыве бытового газа в квартире по улице Пушкина,74. Также специалисты проводят установку монтажных стоек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии Волжского. Работы займут несколько дней, после чего жители первого, второго и третьего этажей смогут вернуться домой. Далее специалисты проведут полное обследование здания, диагностику инженерных сетей и разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ на 4 и 5 этажах. На время проведения работ жители подъезда будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, в сопровождении которых жители пострадавшего подъезда могут забрать необходимые вещи. В гостинице «Ахтуба», где развернут пункт временного размещения, находятся две семьи, другие жильцы пострадавшего подъезда разместились у родственников.

Напомним, взрыв бытового газа произошел около 18.00 27 января в однокомнатной квартире на пятом этаже дома, пострадала проживающая в этой квартире 36-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице, угрозы жизни нет. По факту взрыва возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Проводятся следственные мероприятия.





