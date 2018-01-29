Мемориальный парк напротив стадиона "Волгоград Арена" возьмут под видеонаблюдение









Территорию обновленного мемориального парка, расположенного напротив стадиона "Волгоград Арена", возьмут под видеонаблюдение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, монтаж системы видеонаблюдения и пуско-наладочные работы планируют завершить до 30 апреля этого года. Закупка осуществляется у единственного поставщика - ООО "АльянсСтройКом". Работы будут проведены на территории, ограниченной проспектом Ленина, постройками завода ТДиН, полотном железной дороги и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане. Стоимость контракта - более 1,8 миллиона рублей.

Напомним, на данном земельном участке общей площадью 8 гектаров ведутся работы по комплексному озеленению и обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, клумб, фонтанов, установке малых архитектурных форм с учетом доступа маломобильных групп населения, декоративной подсветки и др.



