Волгоградские журналисты разобрали «черные» и «белые» стороны профессии

В студии волгоградского муниципального телевидения в передаче "Скажите честно" прошло обсуждение ситуации в региональной журналистике, в котором приняли участие главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, главный редактор газеты «Городские вести» и он же телеведущий Станислав Анищенко и главный редактор еженедельника «МК в Волгограде» Евгений Калинин. Поводом для дискуссии стала статья, опубликованная на сайте ИА «Высота 102» - «Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы». Что такое критика власти, и почему она не имеет ничего общего с анонимными выпадами, кто стоит за обвинениями в «ангажированности» СМИ, как региональные события освещаются представителями профессии, которые стоят «по разные стороны баррикад» и почему журналистам не стоит называть белое черным, а черное – белым.





