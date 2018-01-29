«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгоградской области хотят защитить от психбольных







Смотрите сегодня в программе: по Волгограду с мигалками промчатся гости празднования 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Второй взрыв газа по вине психически нездорового человека : власти Волгоградской области намерены что-то с этим делать. 1 миллиард на 60 километров: в Волгограде определились со списком объектов улично - дорожной сети, подлежащих ремонту в 2018 году. Сторонники Навального пошли другим путем: за участие детей в несанкционированном мероприятии под названием «забастовка избирателей» ответят родители. Морозный день на Ахтубе без допинга: чемпионат города Волжского по ловле на блесну со льда собрал 11 смелых спортсменов- рыболовов.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



