В Волгоградской области ищут пропавшего после посиделок с друзьями мужчину





Пропавшего в Котельниково Николая Викторовича Сергеева ищут правоохранители. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, последний раз 59-летнего мужчину видели 11 декабря. В тот день он встретился с друзьями и выпивал вместе с ними. Вечером мужчина отправился домой и о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. Cледственные органы просят всех, кому известно о его местонахождении сообщить об этом по телефонам: 8(844-76) 3-12-04, 8(844-76) 3-47-51, 8(844-76) 3-23-01 или "02".

Приметы пропавшего: славянской внешности, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые черные, носит усы, густая черная щетина, цвет глаз карий.

Особые приметы: шрам на носу ниже переносицы длиной около 2 сантиметров, шишка на лбу с правой стороны диаметром 5 сантиметров, шрам на шее параллельно ключицы длиной примерно 10 сантиметров.

В день исчезновения был одет в коричневые брюки, синий бушлат с надписью: “МЧС” и резиновые тапочки.