В Волгограде лицеисты удивили фронтовиков познаниями истории Великой Отечественной войны







Считанные дни остаются до 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. В воздухе Волгограда уже витает предпраздничный дух – к торжествам идут последние приготовления. Сегодня в лицей №5 Центрального района пришли высокие гости – ветераны Великой Отечественной войны Василий Николаевич Першин и Владимир Семенович Туров, сообщает ИА «Высота 102». На подобных встречах, как правило, выступают именно они, вспоминая о своем боевом прошлом. Но сегодня первыми слово взяли дети – им есть чем гордиться. Лицей №5, ранее именовавшийся восьмой школой, в годы войны использовался как госпиталь, впоследствии сильно пострадал от бомбежек. Об этом, а также геройствах выпускников, ушедших на фронт добровольцами, ветеранам рассказали нынешние лицеисты.





Участницей памятной встречи с ветеранами стала и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. В преддверии юбилея Сталинградской битвы подобных мероприятий в ее графике – немало, но каждое важное, каждое трогает и заставляет задуматься о главном. «У подрастающего поколения есть потребность в знаниях о том, каким трудом, какими невероятными усилиями далась победа в Великой Отечественной войне. Этот неподдельный интерес мы видим в глазах лицеистов и он не может не радовать. Наша задача сегодня сделать все возможное для того, чтобы не было попыток трактовать историю по-своему, ее просто нужно знать - помнить основные даты и события, предопределившие исход войны», - отметила Анна Кувычко.



