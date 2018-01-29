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Общество
 30.01.2018 04:30

В Волгограде волонтеров ЧМ-2018 накормят на 5 миллионов

Аукцион на оказание услуг по организации питания волонтеров в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Волгограде объявлен ГБУ «Центр молодежной политики». Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 5 миллионов рублей выделено на 25 тысяч обеденных порций. Кормить волонтеров с 1 июня по 15 июля должны не менее 2 раз в день, питание организуют в восьми точках, включая аэропорт. Обеды будут простыми – не менее двух вариантов  первых и вторых блюд, салат, напиток и хлеб. Например, в примерном меню фигурируют такие блюда, как щи из свежей капусты, суп гороховый, фрикадельки, курица жареная, котлеты, чахохбили. Из гарнира волонтеры могут рассчитывать на картофельное пюре, гречку с маслом, макароны. Также им могут предложить салат из свежих огурцов, капусты, витаминный, а из напитков – фруктовый сок. 

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Происшествия 29.01.2018 22:25

Кратковременную помеху в вечернем движении вызвала незначительная поломка тяжелой самоходной гаубицы "МСТА-С" в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, это произошло около девяти часов вечера на улице Хиросимы, когда техника возвращалась с репетиции парада. Неисправную установку взяли на буксир. Движение военной техники и гражданского транспорта на дороге возобновилось через 20 минут.
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От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 20:49

В Волгограде отрепетировали парад в честь 75-летия Сталинградской победы Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошла на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", полторы тысячи солдат, курсантов, юнармейцев  и техника приняли в ней участие под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Перед двумя основными совместными прогонами  с техникой  по площади дважды прошли пешие колонны. Во главе них находились переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты Волгоградского аграрного университета, обучающиеся на военной кафедре. После прохода пеших колонн  на площадь вышла техника. Вслед за танком победы Т-34  выехали новейшие бронеавтомобили "Тигр", ...
Прочитана: 2337 раз
Аналитика 29.01.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: по Волгограду с мигалками промчатся гости празднования 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Второй взрыв газа по вине психически нездорового человека : власти Волгоградской области намерены что-то с этим делать. 1 миллиард на 60 километров: в Волгограде определились со списком объектов улично - дорожной сети, подлежащих ремонту в 2018 году. Сторонники Навального пошли другим путем: за участие детей в несанкционированном мероприятии под названием «забастовка избирателей» ответят родители. Морозный день на Ахтубе без допинга: чемпионат города Волжского по ловле на блесну со льда собрал 11 смелых спортсменов- рыболовов. Информационные выпуски ИА...
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Экономика 29.01.2018 18:57

Сегодня комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона объявил сразу шесть электронных аукционов для получения кредита в общей сумме 3 млрд рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заемные денежные средства требуются для покрытия дефицита или муниципальных долговых обязательств бюджета Волгограда. Поиск кредитора осуществляется по заказу  департамента финансов мэрии. Кредиты берутся на три года при обязательной возможности досрочного погашения без уплаты комиссии. Кроме того, заказчик оставляет за собой право изменить сумму займа, но только в сторону снижения. За пользование кредитной линией администрация Волгограда готова заплатить около 850 миллионов рублей. Справка. Доходная и расходная...
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Общество 29.01.2018 17:54

В настоящее время ведутся работы по демонтажу межкомнатных перегородок и напольного покрытия в поврежденной при взрыве бытового газа в квартире по улице Пушкина,74. Также специалисты проводят установку монтажных стоек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии Волжского. Работы займут несколько дней, после чего жители первого, второго и третьего этажей смогут вернуться домой. Далее специалисты проведут полное обследование здания, диагностику инженерных сетей и разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ на 4 и 5 этажах. На время проведения работ жители подъезда будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, в сопровождении...
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От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 17:51

В Волгограде лицеисты удивили фронтовиков познаниями истории Великой Отечественной войны Считанные дни остаются до 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. В воздухе Волгограда уже витает предпраздничный дух – к торжествам идут последние приготовления. Сегодня в лицей №5 Центрального района пришли высокие гости – ветераны Великой Отечественной войны Василий Николаевич Першин и Владимир Семенович Туров, сообщает ИА «Высота 102». На подобных встречах, как правило, выступают именно они, вспоминая о своем боевом прошлом. Но сегодня первыми слово взяли дети – им есть чем гордиться. Лицей №5, ранее именовавшийся восьмой школой, в годы войны использовался как госпиталь, впоследствии сильно пострадал от бомбежек. Об этом, а также геройствах выпускников, ушедших на фронт добровольцами,...
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Общество 29.01.2018 17:44

Мемориальный парк напротив стадиона "Волгоград Арена" возьмут под видеонаблюдение Территорию обновленного мемориального парка, расположенного напротив стадиона "Волгоград Арена", возьмут под видеонаблюдение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, монтаж системы видеонаблюдения и пуско-наладочные работы  планируют завершить до 30 апреля этого года. Закупка осуществляется у единственного поставщика - ООО "АльянсСтройКом". Работы будут проведены на территории, ограниченной проспектом Ленина, постройками завода ТДиН, полотном железной дороги и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане. Стоимость контракта - более 1,8 миллиона рублей.  Напомним, на данном земельном участке общей площадью 8 гектаров ведутся работы по комплексному озеленению и обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, клумб, фонтанов, установке малых архитектурных...
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Происшествия 29.01.2018 17:10

Телефоны в гречке попытался передать в колонию житель Волгограда Интересную находку обнаружили сотрудники фроловской исправительной колонии №25 в передаче, предназначенной одному из осужденных колонии. В девяти  консервах с гречневой кашей  они обнаружили 9 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства и 2 аккумуляторных батареи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН по региону, передачу осужденному привез в колонию 18-летний житель города Волгограда. Перед осмотром содержимого передачи он дал расписку в том, что никаких запрещенных предметов в продуктах не содержится. Однако обман вскрылся и теперь молодому человеку придется заплатить денежный штраф за попытку передачи в исправительное учреждение запрещенных предметов. ...
Прочитана: 2123 раз
Культура 29.01.2018 17:04

Депутат Волгоградской облдумы предоставил на музейную выставку антикварные экспонаты В выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова  с  1 февраля открывается новая выставка – «Старинная гравюра XVII-XIX веков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспонируется около 200 произведений, представленных из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств и частной коллекции Александра Осипова. «Музей благодарен коллекционеру, который предоставил для выставки семнадцать прекрасно оформленных старинных гравюр XVII-XIX веков, а также более 60-ти старинных монет и наград Англии XVIII-XIX веков, предметы фаянсовой старинной английской посуды, редкие издания книг, а также антикварные документы, написанные...
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От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2018 16:21

Сталинградское детство волгоградки Юлии Соколовой «Впервые я услышала немецкую речь в холодном октябре 1942 года в Сталинграде. В подвал, где мы жили с мамой, братом и бабушкой, зашел фриц. Он держал гранату в руке, размахивал ею и все время повторял: «Вэк, вэк!». (weg - прочь). Столько лет прошло с тех пор, но помню все, будто вчера. А когда подходят такие праздники, как 2 февраля и 9 мая, воспоминания вообще обостряются, становятся яркими, будто в кино»…  Для Юлии Соколовой, которая поделилась историей своего военного детства с  журналистами ИА «Высота 102», война началась, когда немцы стали жечь их дома. Говорит, что они громко смеялись и...
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Расследования 29.01.2018 15:23

Дело врача колонии ИК-9 Антона Сеимова, приговоренного к трем годам тюрьмы за незаконную доставку  сотовых телефонов заключенным, возвращено в районный суд на новое рассмотрение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня. В связи с допущенными процессуальными нарушениями  приговор бывшему и.о. начальника филиала медчасти отменен, а сам мужчина отпущен под подписку о невыезде. Напомним, 23 октября Тракторозаводский районный суд приговорил Сеимова к трем годам колонии общего режима и 482 тысячам рублей штрафа за получение взятки и превышение должностных полномочий. По данным следствия, в мае прошлого года Сеимов  предложил одному из заключенных наладить канал поставки...
Прочитана: 3120 раз
Экономика 29.01.2018 14:11

В мэрии Волгограда назвали дороги, которые ждет большой ремонт В Волгограде сформирован и утвержден  перечень объектов реконструкции дорожного фонда на 2018 год. Общая протяженность дорог, обновляемых  в рамках  приоритетной федеральной программы «Безопасные и комфортные дороги»,  составит 58,5  километров, всего будут отремонтированы 54 дорожных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города-героя. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 1 миллиарда рублей. Завершив восстановление трех- и четырехполосных трасс, дорожники переходят к приведению в порядок двухполосных дорог. Список содержит 54 объекта улично-дорожной сети во всех районах областного центра, включая второстепенные дороги и  внутрирайонные проезды, которые из-за десятилетий нерационального хозяйствования пришли в неудовлетворительное состояние. В частности,...
Прочитана: 5483 раз
Здравоохранение 29.01.2018 13:47

В главной на предстоящем ЧМ-2018 больнице Волгограда открылось новое отделение Первое в регионе отделение сочетанной травмы, оборудованное по последнему слову техники, открылось в новом корпусе городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. На сегодняшний день там размещено 15 специализированных коек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Подобные отделения существуют в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Эта служба специализируется на оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. К такой категории относятся, как правило,  пострадавшие в ДТП, в результате природных и техногенных катастроф. В отделении сочетанной травмы работают специалисты различного профиля: невролог, нейрохирург, хирург, травматолог и другие узкие специалисты. Это позволяет принять...
Прочитана: 2570 раз
Общество 29.01.2018 12:57

В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром Половинкиным Не стало Александра Ивановича Половинкина, бывшего ректора Волгоградского техуниверситета, доктора технических наук, профессора, одного из создателей Царицынского православного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе,  прощание состоится 31 января в 15.00 в высотном корпусе технического университета, а 1 февраля в 12.00 пройдет панихида в Казанском кафедральном соборе.  Александр Иванович Половинкин работал ректором Волгоградского политехнического института с 1983-го по 1988-й годы. Именно по его инициативе был создан мощный вычислительный центр, началось широкое применение персональных компьютеров...
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Выборы 29.01.2018 12:09 (Обновлено: 29.01.2018 12:31)

Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской области С 15 февраля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирные и подомовые обходы избирателей Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в избиркоме региона. Такая практика вводится впервые и призвана повысить уровень информированности населения о предстоящих выборах президента России, а также определенных новшествах. В частности, «изюминкой» нынешней кампании является новый порядок голосования не по месту регистрации. Напомним, в прошлом году практику голосования по открепительным удостоверениям, которую глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала крепостным избирательным правом, отменили.  Теперь для получения возможности проголосовать по месту своего фактического пребывания не нужно ехать за открепительным талоном в свою «родную» избирательную комиссию по...
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29 января 17:54
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