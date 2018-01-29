В Волгограде волонтеров ЧМ-2018 накормят на 5 миллионов

Аукцион на оказание услуг по организации питания волонтеров в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Волгограде объявлен ГБУ «Центр молодежной политики». Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 5 миллионов рублей выделено на 25 тысяч обеденных порций. Кормить волонтеров с 1 июня по 15 июля должны не менее 2 раз в день, питание организуют в восьми точках, включая аэропорт. Обеды будут простыми – не менее двух вариантов первых и вторых блюд, салат, напиток и хлеб. Например, в примерном меню фигурируют такие блюда, как щи из свежей капусты, суп гороховый, фрикадельки, курица жареная, котлеты, чахохбили. Из гарнира волонтеры могут рассчитывать на картофельное пюре, гречку с маслом, макароны. Также им могут предложить салат из свежих огурцов, капусты, витаминный, а из напитков – фруктовый сок.



